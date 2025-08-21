Наташа Королёва и Тарзан отмечают годовщину свадьбы

21 августа заслуженная артистка России и танцор Сергей Глушко отмечают 22 года семейной жизни, сообщает Zakon.kz.

Наташа Королёва поздравила мужа не только лично, но и в блоге. Поп-звезда обнародовала редкие снимки с избранником и призналась ему в чувствах.

"Бронзовая! Люблю тебя, мой!" – подписала архивные фото певица.

Наташа показала снимки, сделанные в день их с Сергеем свадьбы, а также во время празднования прошлых годовщин. Артисты выглядят на них счастливыми и влюбленными.

Фото: Instagram/koroleva__star

Сергей – второй муж исполнительницы хита "Желтые тюльпаны". Ранее Королёва была замужем за певцом и композитором Игорем Николаевым. Многие удивились, когда Наташа после брака с народным артистом России выбрала в спутники жизни стриптизера. Сплетники посмеивались над парой и уверяли, что этот союз не будет долгим. Однако влюбленные по-прежнему счастливы вместе, несмотря на пересуды и громкий скандал, который разгорелся в 2020 году.

Тогда Сергея уличили в измене, и они с женой оказались на грани развода. За личной драмой пары наблюдала вся страна, это была самая обсуждаемая тема. Королёва все же простила избранника и сохранила семью.

Фото: Instagram/koroleva__star

Украинская певица Светлана Лобода осталась в Казахстане и заинтриговала поклонников.