"Таза Қазақстан": уборку у столичных памятников провели работники учреждений культуры

Работники столичных учреждений культуры присоединились к республиканской инициативе "Таза Қазақстан" и провели акцию чистоты у памятника Керей и Жанибек ханов, а также Театра драмы имени М. Горького.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, на субботник вышли сотрудники отдела Государственной инспекции по охране памятников истории и культуры столичного Управления культуры.

Цель мероприятия – развитие экологической культуры общества, чтобы каждый понимал, что несет ответственность за порядок в месте своего проживания.

Участники акции очистили от мусора территорию вокруг памятника Керея и Жанибек хана, расположенного в сквере у Музея первого президента.

"В этом году провели восстановительные работы – очистили не только территорию, но и сам памятник, в том числе воскование, полировка и обработка при помощи пескоструя для глубокого очищения поверхности, чтобы убрать следы окисления", – отметил руководитель отдела Управления культуры Баянды Сахарияұлы.

"Мне очень нравится эта тенденция. Я в Астане живу 20 лет и вижу, какие качественные изменения происходят в этом городе – как хорошеют на глазах парки, детские площадки. Это ведь наш общий дом, и участие в таких акциях – это, на мой взгляд, поддержка своего дома, проявление уважения и поддержки нашему президенту, который внедрил эту акцию. Мне кажется, это здорово, когда ты заботишься о своем доме. Нам же приятно жить в красивой и уютной столице, поэтому надо всячески поддерживать такие проекты", – говорит актриса театра Ульяна Апрельская.

Всего в Астане насчитывается около 70 памятников, подобные экоакции будут проводиться и в других локациях, передает официальный сайт акимата Астаны.

К коллегам присоединились и работники Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького.

