Культура и шоу-бизнес

"Таза Қазақстан": уборку у столичных памятников провели работники учреждений культуры

Акция &quot;Таза Қазақстан&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 17:33 Фото: акимат города Астаны
Работники столичных учреждений культуры присоединились к республиканской инициативе "Таза Қазақстан" и провели акцию чистоты у памятника Керей и Жанибек ханов, а также Театра драмы имени М. Горького.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, на субботник вышли сотрудники отдела Государственной инспекции по охране памятников истории и культуры столичного Управления культуры.

Цель мероприятия – развитие экологической культуры общества, чтобы каждый понимал, что несет ответственность за порядок в месте своего проживания.

Фото: акимат города Астаны

Участники акции очистили от мусора территорию вокруг памятника Керея и Жанибек хана, расположенного в сквере у Музея первого президента.

"В этом году провели восстановительные работы – очистили не только территорию, но и сам памятник, в том числе воскование, полировка и обработка при помощи пескоструя для глубокого очищения поверхности, чтобы убрать следы окисления", – отметил руководитель отдела Управления культуры Баянды Сахарияұлы.

Фото: акимат города Астаны

"Мне очень нравится эта тенденция. Я в Астане живу 20 лет и вижу, какие качественные изменения происходят в этом городе – как хорошеют на глазах парки, детские площадки. Это ведь наш общий дом, и участие в таких акциях – это, на мой взгляд, поддержка своего дома, проявление уважения и поддержки нашему президенту, который внедрил эту акцию. Мне кажется, это здорово, когда ты заботишься о своем доме. Нам же приятно жить в красивой и уютной столице, поэтому надо всячески поддерживать такие проекты", – говорит актриса театра Ульяна Апрельская.

Всего в Астане насчитывается около 70 памятников, подобные экоакции будут проводиться и в других локациях, передает официальный сайт акимата Астаны.

На субботник вышли сотрудники отдела государственной инспекции по охране памятников истории и культуры столичного Управления культуры. 

Фото: акимат города Астаны

Участники акции очистили от мусора территорию вокруг памятника Керея и Жанибек хана, расположенного в сквере у музея первого президента.

"В этом году провели восстановительные работы – очистили не только территорию, но и сам памятник, в том числе воскование, полировка и обработка при помощи пескоструя для глубокого очищения поверхности, чтобы убрать следы окисления", – отметил руководитель отдела Управления культуры Баянды Сахарияұлы.

К коллегам присоединились и работники Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького.

К коллегам присоединились и работники Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького.

"Мне очень нравится эта тенденция. Я в Астане живу 20 лет и вижу, какие качественные изменения происходят в этом городе – как хорошеют на глазах парки, детские площадки. Это ведь наш общий дом и участие в таких акциях, это, на мой взгляд, поддержка своего дома, проявление уважения и поддержки нашему президенту, который внедрил эту акцию. Мне кажется, это здорово, когда ты заботишься о своем доме. Нам же приятно жить в красивой и уютной столице, поэтому надо всячески поддерживать такие проекты", – говорит актриса театра Ульяна Апрельская.

Фото: акимат города Астаны

Всего в Астане насчитывается около 70 памятников, подобные экоакции будут проводиться и в других локациях.

Айсулу Омарова

Фото: акимат города Астаны

Всего в Астане насчитывается около 70 памятников, подобные экоакции будут проводиться и в других локациях.

Айсулу Омарова
