Общество

Сотрудники Музея Сакена Сейфуллина поддержали акцию "Таза Қазақстан" и провели генеральную уборку

Акция &quot;Таза Қазақстан&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 17:09 Фото: акимат города Астаны
В рамках масштабной экологической инициативы "Таза Қазақстан" на территории столичного музея Сакена Сейфуллина провели акцию "Таза музей – таза болашақ".

Мероприятие организовало городское Управление культуры с целью поддержания чистоты и создания комфортной среды на культурных объектах столицы, передает официальный сайт акимата Астаны.

Инициатива "Таза музей – таза болашақ" стала чатью масштабной экоакции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка".

Фото: акимат города Астаны

Во время акции чистоты сотрудники музея облагородили территорию вокруг здания, очистили площадку от наносного мусора, провели санитарную обработку зеленых насаждений. Также порядок навели внутри здания музея и на прилегающих к памятникам площадях.

Фото: акимат города Астаны

"Бережное отношение к природе и поддержание чистоты – это не только экологическая необходимость, но и важная часть гражданской культуры. Когда каждый человек ответственно относится к чистоте вокруг себя, это становится осознанным поведением всего общества", – подчеркнул научный сотрудник Азамат Серікұлы.

По его словам, акция объединила людей разных возрастов и стала отличным примером участия общественности в сохранении не только природы, но и культурного облика столицы.

Фото: акимат города Астаны

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
