Лазарев намекнул на воссоединение с Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева и Катя Гордон выпустили клип на песню "Медляк", где снялся бывший возлюбленный Кудрявцевой певец Сергей Лазарев, сообщает Zakon.kz.

Артист 21 августа 2025 года с юмором прокомментировал свое участие, заявив в соцсетях, что Лера якобы до сих пор в него влюблена и мечтает вернуть их роман.

"Лерка, конечно, все еще сохнет по мне. Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением… Обсудим на "Новой волне", как раз ведем с Лерой открытие сезона", – пошутил Лазарев в своем блоге.

