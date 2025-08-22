#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Лазарев намекнул на воссоединение с Кудрявцевой

Сергей Лазарев, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 18:53 Фото: instagram/lazarevsergey
Телеведущая Лера Кудрявцева и Катя Гордон выпустили клип на песню "Медляк", где снялся бывший возлюбленный Кудрявцевой певец Сергей Лазарев, сообщает Zakon.kz.

Артист 21 августа 2025 года с юмором прокомментировал свое участие, заявив в соцсетях, что Лера якобы до сих пор в него влюблена и мечтает вернуть их роман.

"Лерка, конечно, все еще сохнет по мне. Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением… Обсудим на "Новой волне", как раз ведем с Лерой открытие сезона", – пошутил Лазарев в своем блоге.

Ранее мы сообщали, что Алексей Чумаков едва не остался инвалидом.

Асель Аукешева
