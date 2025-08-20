#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Все могло закончиться каталкой": Чумаков едва не остался инвалидом

Алексей Чумаков, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 19:54
Известный певец Алексей Чумаков перенес экстренную операцию на позвоночнике – два межпозвоночных диска лопнули и сдавили спинной мозг, сообщает Zakon.kz.

Срочную операцию провели в московской больнице №67. Хирург Дмитрий Дзукаев вставил Чумакову 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины, передает StarHit. Вмешательство длилось пять часов, и, как говорит артист, только благодаря жене он попал в больницу вовремя.

"Я уже почти не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать. Обезболивающие перестали работать. Но Юля настояла, прервала отпуск и отвезла в больницу", – вспоминает Алексей.

По словам Чумакова, организм давно сигнализировал о проблемах, но он игнорировал симптомы из-за плотного графика.

"Сложно стало брать дочек на руки. А я крайне не хотел бы лишаться этой возможности", – признается он.

В данное время Алексей восстанавливается, но уже вышел на сцену – без танцев, но с благодарностью к врачам и близким:

"Слава Богу, операцию успели сделать до атрофии костного мозга. Иначе бы все закончилось каталкой. Вот так, ненароком, меня спасли жена и лучший доктор", – говорит артист.

Ранее мы сообщали, что Игорь Николаев добился компенсации за использование названия его песни на упаковке шоколада.

Асель Аукешева
