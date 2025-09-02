#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сергей Лазарев отвел в школу своих детей, рожденных с помощью суррогатного материнства

Сергей Лазарев отвел детей в школу, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 05:30 Фото: Instagram/lazarevsergey
1 сентября певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев проводил своих детей Никиту и Анну в школу, сообщает Zakon.kz.

Никита появился на свет в октябре 2014 года. Причем Сергей Лазарев долгое время скрывал то, что стал отцом. Радостную новость о рождении первенца он сообщил только в декабре 2016 года.

Анна родилась в сентябре 2018 года. Ее существование артист рассекретил спустя год в беседе с бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион".

В воспитании детей ему помогает мама Валентина Викторовна.

"Аня – первоклашка! Никита в пятый! Теперь оба – школьники", – подписал в Instagram фотографии со школьной линейки Лазарев.

Фото: Instagram/lazarevsergey

"Мое продолжение. Как быстро бежит время", – отметил Сергей.

Галкин и Пугачёва с детьми показали топовые места Риги.

Фото Алия Абди
Алия Абди
