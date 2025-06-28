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Советы

Известный стилист призвал мужчин сменить оттенки в гардеробе

Александр Рогов назвал самый модный оттенок в 2025 году, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 19:37 Фото: Instagram/alexandrrogov
Ведущий "Модного приговора" известный стилист Александр Рогов назвал самый модный в 2025 году оттенок в мужском гардеробе, сообщает Zakon.kz.

Своим советом он поделился в Telegram.

"Продолжаю модные наблюдения за мужскими неделями моды. Из очевидного: самый популярный принт сезона – полоска; самый популярный лук сезона – пижама; самый популярный предмет гардероба – короткие шорты; самый популярный аксессуар – галстук; а вот и претендент на самый популярный цвет – авокадно-лаймовый микс", – написал Рогов.

Ранее редакторы, стилисты и дизайнеры из известного американского издания назвали 10 предметов гардероба, которые вышли из моды в 2025 году.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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