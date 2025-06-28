Известный стилист призвал мужчин сменить оттенки в гардеробе
Фото: Instagram/alexandrrogov
Ведущий "Модного приговора" известный стилист Александр Рогов назвал самый модный в 2025 году оттенок в мужском гардеробе, сообщает Zakon.kz.
Своим советом он поделился в Telegram.
"Продолжаю модные наблюдения за мужскими неделями моды. Из очевидного: самый популярный принт сезона – полоска; самый популярный лук сезона – пижама; самый популярный предмет гардероба – короткие шорты; самый популярный аксессуар – галстук; а вот и претендент на самый популярный цвет – авокадно-лаймовый микс", – написал Рогов.
Ранее редакторы, стилисты и дизайнеры из известного американского издания назвали 10 предметов гардероба, которые вышли из моды в 2025 году.
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