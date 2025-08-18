Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам

Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал новый совет модницам, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Босоножки с колготками или носками! Если вы осмелитесь попробовать такую комбинацию на себе, то миксуйте яркие колготки с контрастными босоножками или поиграйте в монохромный. В любом случае, поверьте, ваш образ не останется незамеченным", – подписал пост стилист.

Ранее Рогов посоветовал модницам во время жары носить блузы из кружева.