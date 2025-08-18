#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540
630.72
6.72
Советы

Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам

Александр Рогов дал новый совет модницам, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 20:14 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал новый совет модницам, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.

"Босоножки с колготками или носками! Если вы осмелитесь попробовать такую комбинацию на себе, то миксуйте яркие колготки с контрастными босоножками или поиграйте в монохромный. В любом случае, поверьте, ваш образ не останется незамеченным", – подписал пост стилист.

Ранее Рогов посоветовал модницам во время жары носить блузы из кружева.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Эффект кошачьей мяты: что чувствует кошка и можно ли давать часто
Советы
16:45, Сегодня
Эффект кошачьей мяты: что чувствует кошка и можно ли давать часто
Названы 5 знаков зодиака, которые не переносят критику в работе
Советы
08:42, Сегодня
Названы 5 знаков зодиака, которые не переносят критику в работе
Астрологи назвали три знака зодиака, которые читают чужие мысли
Советы
05:30, Сегодня
Астрологи назвали три знака зодиака, которые читают чужие мысли
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: