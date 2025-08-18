Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал новый совет модницам, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Босоножки с колготками или носками! Если вы осмелитесь попробовать такую комбинацию на себе, то миксуйте яркие колготки с контрастными босоножками или поиграйте в монохромный. В любом случае, поверьте, ваш образ не останется незамеченным", – подписал пост стилист.
Ранее Рогов посоветовал модницам во время жары носить блузы из кружева.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript