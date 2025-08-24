Божественный голос и харизма: артист из Казахстана покоряет "Новую волну"

Ролик распространился в Instagram.

Отметим, что исполнитель занял первое место по итогам второго конкурсного дня.

В комментариях подписчики восхитились талантом артиста:

– Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.

– Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.

– Такого тембра голоса у нас точно нет... А какая, улыбка? Зрители его точно будут любить и ходить на его концерты.

– Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг!

– Казахстанские корейцы с микрофоном родились.

– На этого парня приятно смотреть и слушать. Хотелось бы, чтобы он стал для Крутого новым проектом.