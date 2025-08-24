Божественный голос и харизма: артист из Казахстана покоряет "Новую волну"
Ролик распространился в Instagram.
"Представитель Казахстана Alex Lim покорил зрителей своей песней "Все впереди"! Интересно, что же скажет наше звездное жюри", – подписали пост представители фестиваля.
Отметим, что исполнитель занял первое место по итогам второго конкурсного дня.
"Второй конкурсный день позади. Страсти накаляются! Первые слезы, первые маленькие победы. Впереди финальный конкурсный день и заветные слова жюри", – отметили сотрудники "Новой волны".
В комментариях подписчики восхитились талантом артиста:
– Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.
– Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.
– Такого тембра голоса у нас точно нет... А какая, улыбка? Зрители его точно будут любить и ходить на его концерты.
– Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг!
– Казахстанские корейцы с микрофоном родились.
– На этого парня приятно смотреть и слушать. Хотелось бы, чтобы он стал для Крутого новым проектом.
