Культура и шоу-бизнес

Божественный голос и харизма: артист из Казахстана покоряет "Новую волну"

Алекс Лим удивил жюри на Новой волне, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 20:47 Фото: Instagram/lim_0n
В социальной сети появилось видео выступления представителя Казахстана под ником Alex Lim на музыкальном фестивале "Новая волна", сообщает Zakon.kz.

Ролик распространился в Instagram.

"Представитель Казахстана Alex Lim покорил зрителей своей песней "Все впереди"! Интересно, что же скажет наше звездное жюри", – подписали пост представители фестиваля.

Отметим, что исполнитель занял первое место по итогам второго конкурсного дня.

"Второй конкурсный день позади. Страсти накаляются! Первые слезы, первые маленькие победы. Впереди финальный конкурсный день и заветные слова жюри", – отметили сотрудники "Новой волны".

В комментариях подписчики восхитились талантом артиста:

– Божественный голос и харизма! Он не соревнуется, он просто кайфует.

– Готовый артист! Надеюсь, Игорь Крутой напишет тоже для вас музыку и слова. Был бы шикарный дуэт.

– Такого тембра голоса у нас точно нет... А какая, улыбка? Зрители его точно будут любить и ходить на его концерты.

– Этот голос, услышав раз, будешь узнавать среди миллионов! А сколько обаяния и харизмы подарила природа! Восторг!

– Казахстанские корейцы с микрофоном родились.

– На этого парня приятно смотреть и слушать. Хотелось бы, чтобы он стал для Крутого новым проектом.

Ранее известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист Игорь Крутой и певица Полина Гагарина рассказали фанатам, что их ждет на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" 21 августа 2025 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
