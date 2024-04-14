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В ВКО завершается первая волна паводков и ожидается новая

В ВКО завершается первая волна паводков и ожидается новая, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 03:39 Фото: МЧС РФ
Официальный представитель акимата ВКО Елжан Кайркенов на брифинге в СЦК заявил, что в ВКО к середине апреля ожидается волна паводков, сообщает Zakon.kz

По информации СЦК, паводки в середине апреля ожидаются с учетом высокого показателя снежного покрова и запасов влаги на горных территориях региона, температуры воздуха и прогноза осадков. Особенно в горных реках возможно повышение уровня воды.

"Сегодня площадь снежного покрова в регионе составляет 48%. Для контроля паводковой ситуации регулярно проводятся аэровизуальные осмотры. 132 гидротехнических сооружения в регионе работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижен уровень воды",- сказал Кайркенов.

Ранее 14 апреля пресс-секретарь "Казгидромета" Алина Исмагулова рассказала, что риск второй волны половодья ожидается в трех регионах – Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Согласно прогнозу синоптиков, 15 апреля на большей части Казахстана будет дождливая погода. По стране ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны – шквал.

Как сообщили в МЧС всего с затопленных районов в Казахстане эвакуировали более 108 тысяч человек, в том числе 38 706 детей. Вернулись домой 11 950 человек. Откачано более 9,4 млн кубометров талой воды, уложено более 2 млн мешкотар и 1,2 млн тонн инертного материала. На телефоны "Горячей линии" поступило 1 714 звонков, оказана 126 экстренной психологической помощи".

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

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