Игорь Крутой и Полина Гагарина сообщили поклонникам хорошую новость

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист Игорь Крутой и певица Полина Гагарина рассказали фанатам, что их ждет на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" 21 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 августа, победительница "Фабрики звезд-2" опубликовала видео с народным артистом РФ, под которым написала:

"Друзья! 21 августа на открытии фестиваля "Новая волна" состоится особенное событие! Премьера нашей новой песни "Море", созданной для меня моим дорогим и любимым маэстро Игорем Крутым".

В ответ Крутой сделал Гагариной комплимент:

"Полинка, солнышко наше, как же ты прочувствовала и спела "Море"… Я, слушая, задыхаюсь…".

В комментариях поклонники творчества двух эстрадных артистов отметили, что с нетерпением ждут премьеры новой песни, и предрекли, что она станет хитом:

"Ну хитяра будет! Когда уже?"

"Мурашки, не могу... Лучшие!"

"Полина вся светится! Игорь Крутой всегда крут".

"Как же красиво! Браво, маэстро! Браво, Полина!"

"Какие теплые объятия в конце. Красивая песня! 2 таланта".

"Шикарная Полина и Крутой, сама фамилия за себя говорит".

"С нетерпением ждем премьеры! Как всегда, очередной шедевр".

"Сразу чувствуется рука Игоря Крутого! И вы, Полина, это круто дополняете! Потрясающе".

"Мечта! Спеть песню Игоря Яковлевича под его аккомпанемент. Потрясающая музыка, волшебное исполнение".

3 августа 2025 года Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому. Позднее маэстро ответил всемирно известному казахстанцу.