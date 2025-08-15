Игорь Крутой и Полина Гагарина сообщили поклонникам хорошую новость
Фото: Instagram/gagara1987
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист Игорь Крутой и певица Полина Гагарина рассказали фанатам, что их ждет на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" 21 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 14 августа, победительница "Фабрики звезд-2" опубликовала видео с народным артистом РФ, под которым написала:
"Друзья! 21 августа на открытии фестиваля "Новая волна" состоится особенное событие! Премьера нашей новой песни "Море", созданной для меня моим дорогим и любимым маэстро Игорем Крутым".
В ответ Крутой сделал Гагариной комплимент:
"Полинка, солнышко наше, как же ты прочувствовала и спела "Море"… Я, слушая, задыхаюсь…".
В комментариях поклонники творчества двух эстрадных артистов отметили, что с нетерпением ждут премьеры новой песни, и предрекли, что она станет хитом:
- "Ну хитяра будет! Когда уже?"
- "Мурашки, не могу... Лучшие!"
- "Полина вся светится! Игорь Крутой всегда крут".
- "Как же красиво! Браво, маэстро! Браво, Полина!"
- "Какие теплые объятия в конце. Красивая песня! 2 таланта".
- "Шикарная Полина и Крутой, сама фамилия за себя говорит".
- "С нетерпением ждем премьеры! Как всегда, очередной шедевр".
- "Сразу чувствуется рука Игоря Крутого! И вы, Полина, это круто дополняете! Потрясающе".
- "Мечта! Спеть песню Игоря Яковлевича под его аккомпанемент. Потрясающая музыка, волшебное исполнение".
3 августа 2025 года Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому. Позднее маэстро ответил всемирно известному казахстанцу.
