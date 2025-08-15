#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой и Полина Гагарина сообщили поклонникам хорошую новость

российская певица Полина Гагарина и эстрадный композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 16:28 Фото: Instagram/gagara1987
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист Игорь Крутой и певица Полина Гагарина рассказали фанатам, что их ждет на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" 21 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 августа, победительница "Фабрики звезд-2" опубликовала видео с народным артистом РФ, под которым написала:

"Друзья! 21 августа на открытии фестиваля "Новая волна" состоится особенное событие! Премьера нашей новой песни "Море", созданной для меня моим дорогим и любимым маэстро Игорем Крутым".

В ответ Крутой сделал Гагариной комплимент:

"Полинка, солнышко наше, как же ты прочувствовала и спела "Море"… Я, слушая, задыхаюсь…".

В комментариях поклонники творчества двух эстрадных артистов отметили, что с нетерпением ждут премьеры новой песни, и предрекли, что она станет хитом:

  • "Ну хитяра будет! Когда уже?"
  • "Мурашки, не могу... Лучшие!"
  • "Полина вся светится! Игорь Крутой всегда крут".
  • "Как же красиво! Браво, маэстро! Браво, Полина!"
  • "Какие теплые объятия в конце. Красивая песня! 2 таланта".
  • "Шикарная Полина и Крутой, сама фамилия за себя говорит".
  • "С нетерпением ждем премьеры! Как всегда, очередной шедевр".
  • "Сразу чувствуется рука Игоря Крутого! И вы, Полина, это круто дополняете! Потрясающе".
  • "Мечта! Спеть песню Игоря Яковлевича под его аккомпанемент. Потрясающая музыка, волшебное исполнение".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 16:28
Игорь Крутой показал главный подарок, который получил на день рождения

3 августа 2025 года Димаш Кудайберген трогательно обратился к Игорю Крутому. Позднее маэстро ответил всемирно известному казахстанцу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Дайте ему уже паспорт": блогер Александр Зубарев покорил Алматы и сердца казахстанцев
Культура и шоу-бизнес
16:32, Сегодня
"Дайте ему уже паспорт": блогер Александр Зубарев покорил Алматы и сердца казахстанцев
Публикация Мансура Кудайбергена вызвала волну любви к Казахстану
Культура и шоу-бизнес
16:02, Сегодня
Публикация Мансура Кудайбергена вызвала волну любви к Казахстану
Юлия Высоцкая призналась в любви 87-летнему Андрею Кончаловскому из Парижа
Культура и шоу-бизнес
10:35, Сегодня
Юлия Высоцкая призналась в любви 87-летнему Андрею Кончаловскому из Парижа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: