Культура и шоу-бизнес

Алматинцы тепло поприветствовали звезду "Бумера" Мерзликина, который привез в Алматы семью

Фото: Instagram/merzlikinandrey
Популярный российский актер Андрей Мерзликин приехал с семьей в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Серию постов об этом он опубликовал в Instagram. Согласно снимкам, артист побывал на Шымбулаке, прогулялся по знойной степи в поисках мест съемок фильмов "Кочевники" и "Заблудившийся", сфотографировался возле памятника Шакену Айманову и побродил по улицам "яблочного города".

"Закат в Алматы", – подписал свой очередной пост Мерзликин.

Подписчики, среди которых оказалось немало алматинцев, пожелали семье приятно провести время:

– Андрей Ильич, добро пожаловать в Алматы! Очень приятно видеть вас здесь с детьми. Пусть время, проведенное в нашем городе, подарит вашей семье самые теплые воспоминания. Ваши фильмы любимы и здесь, в Казахстане, спасибо за талант и искренность! Пусть в нашем городе вам будет уютно и радостно.

– Обожаю Вас. Хорошего вам настроения, хороших впечатлений, новых знакомств в нашем гостеприимным городе.

– Андрей, так приятно видеть вас с семьей в нашем городе. Уверена, что отпуск принесет много удовольствия и здоровья!

– Здравствуйте, у нас есть еще Чарынский каньон. Там очень классно, вам там понравится.

Ранее сообщалось, что Мерзликин "отметил" День семьи разводом. 52-летний Андрей и 44-летняя Анна должны были отметить 19-ю годовщину свадьбы, но вместо совместных поздравлений сообщили о расставании.

Елена Беляева
Елена Беляева
