Звезда "Бумера" Мерзликин "отметил" День семьи разводом

8 июля 2025 года суд развел популярного российского актера Андрея Мерзликина и его жену Анну. У пары четверо детей, сообщает Zakon.kz.

В этот день в России отмечают День семьи, любви и верности.

"Пара считалась одной из самой крепких в шоу-бизе. В этом году 52-летний Андрей и 44-летняя Анна должны были отметить 19-ю годовщину свадьбы, они поженились в 2006 году, но вместо совместных поздравлений сообщили о расставании. Сегодня мировой судья судебного участка № 181 в Очаково-Матвеевском официально расторг их брак", – пишет Starhit со ссылкой на источник.

О разрыве стало известно некоторое время назад. И поползли слухи, что у звезды "Бумера" появилась новая любовь. Мерзликин это никак не комментировал. А Анна высказывалась:

"Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно – Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!"

Андрей Мерзликин и Анна Осокина поженились в 2006 году. Иногда они делились деталями семейной жизни, давая понять, что очень счастливы друг с другом. Супруги уверяли, что очень редко конфликтуют.

Другой неожиданный для общественности развод – юмориста Михаила Галустяна. Тогда тоже появились слухи о том, что у него появилась новая возлюбленная.