После 20 лет брака звезда "Бумера" Андрей Мерзликин решил развестись

52-летний российский актер Андрей Мерзликин подал на развод с супругой после 20 лет брака, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, заявление зарегистрировано 183-м судебным участком западного района Москвы. Отмечается, что беседу паре назначили на 19 июня.

В браке с Анной Мерзликиной он состоит с 2006 года. У пары четверо детей.



Широкую известность актер получил после роли в фильме "Бумер". Он играл во многих российских фильмах и сериалах, в том числе "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз. Дело №9: Последнее дело Черкасова" и многие другие.

Ранее популярная певица Алсу после тяжелого развода заявила, что уже вернулась на сцену основательно и надолго, чем порадовала своих поклонников. В соцсетях отметили, что артистке развод пошел на пользу.