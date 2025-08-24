#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В Беларуси простились с исполнителем песни "Фантазер" Ярославом Евдокимовым

умер Ярослав Евдокимов, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 00:49 Фото: wikipedia/Ярослав Евдокимов
В Минске простились с заслуженным артистом РФ Ярославом Евдокимовым, ставшим широко известным как исполнитель песен "Фантазер" и "Колодец", сообщает Zakon.kz.

По информации портала Onliner, артист умер в возрасте 78 лет из-за рака легких. Ему провели операцию, но она не помогла избавиться от болезни. Артист старался вести активный образ жизни, планировал записать песню и уехать на гастроли, но при этом много курил.

По его издания, церемония прощания состоялась в одном из ритуальных залов белорусской столицы. На мероприятии звучали песни исполнителя. Артиста похоронили в почетном секторе кладбища "Лесное".

Ранее сообщалось, что умер актер из "Клана Сопрано" Джерри Эдлер.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
