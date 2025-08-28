"Крутой! Заслуженно!": Сеть бурно отреагировала на победу казахстанца на международном конкурсе

Казахстанский певец Александр Лим, выступающий под псевдонимом Alex Lim, одержал победу в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025", который завершился в российском городе Казани, сообщает Zakon.kz.

Сам конкурс проходил с 21 по 26 августа 2025 года. Второе место заняла группа из Красноярска "Оберег". Третье место разделили исполнитель из Екатеринбурга Jummy и казахстанский певец Ерназар Жубан (Yernazar).

34-летний Александр Лим неоднократно участвовал в различных телешоу. Но широкую известность получил благодаря социальным сетям, исполняя каверы популярных песен на различных языках.

Видео самого награждения Лим опубликовал лишь сегодня, 28 августа. Заветные слова казахстанцу озвучил именитый пианист Игорь Крутой.

"Первое место – Alex Lim (Казахстан)", – кратко отмечено в подписи к публикации.

Сам же Лим уже прилетел домой и поделился кадрами встречи в аэропорту.

Несмотря на то, что о победе было известно, комментаторы продолжают оставлять добрые слова и пожелания артисту.

Впервые Казахстан выиграл 1-е место. У нас теперь есть "Славянский базар-2025" Гран-при, "Новая волна-2025" 1-е место. Молодцы!

Поздравляю, его выступление было крутым.

Заслуженно.

Он этого заслужил!

Крутой! Заслуженно!

Казахи все хорошо поют.

Голос ваш просто завораживает.

Игорь Крутой действительно крутой!

Достойное выступление. Справедливое решение. Казахстан. Ура!

Поздравляю с победой! Смотрим в Канаде.

Мой сосед! Горжусь и поздравляю.

Красавчик, наши казахи крутые.

Самый лучший! По-другому и быть не могло! – пишут пользователи Сети.

Материал по теме Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"

Ранее мы рассказывали, что казахстанская ведущая Татьяна Турлай любит участвовать в танцевальных конкурсах. И делает это достаточно часто. Многочисленная аудитория блогера привыкла к динамичным видео и ждет их от русской келин. На днях актриса опубликовала очередное видео с танцем. Согласно описанию к публикации, выигрышем в этом конкурсе был чайник, с которым и ушла домой Турлай.