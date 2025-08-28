#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Культура и шоу-бизнес

"Крутой! Заслуженно!": Сеть бурно отреагировала на победу казахстанца на международном конкурсе

Александр Лим, победитель, Новая волна - 2025, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 09:48 Фото: Instagram/lim_0n
Казахстанский певец Александр Лим, выступающий под псевдонимом Alex Lim, одержал победу в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2025", который завершился в российском городе Казани, сообщает Zakon.kz.

Сам конкурс проходил с 21 по 26 августа 2025 года. Второе место заняла группа из Красноярска "Оберег". Третье место разделили исполнитель из Екатеринбурга Jummy и казахстанский певец Ерназар Жубан (Yernazar).

34-летний Александр Лим неоднократно участвовал в различных телешоу. Но широкую известность получил благодаря социальным сетям, исполняя каверы популярных песен на различных языках.

Видео самого награждения Лим опубликовал лишь сегодня, 28 августа. Заветные слова казахстанцу озвучил именитый пианист Игорь Крутой.

"Первое место – Alex Lim (Казахстан)", – кратко отмечено в подписи к публикации.

Сам же Лим уже прилетел домой и поделился кадрами встречи в аэропорту.

Несмотря на то, что о победе было известно, комментаторы продолжают оставлять добрые слова и пожелания артисту.

  • Впервые Казахстан выиграл 1-е место. У нас теперь есть "Славянский базар-2025" Гран-при, "Новая волна-2025" 1-е место. Молодцы!
  • Поздравляю, его выступление было крутым.
  • Заслуженно.
  • Он этого заслужил!
  • Крутой! Заслуженно!
  • Казахи все хорошо поют.
  • Голос ваш просто завораживает.
  • Игорь Крутой действительно крутой!
  • Достойное выступление. Справедливое решение. Казахстан. Ура!
  • Поздравляю с победой! Смотрим в Канаде.
  • Мой сосед! Горжусь и поздравляю.
  • Красавчик, наши казахи крутые.
  • Самый лучший! По-другому и быть не могло! – пишут пользователи Сети.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 09:48
Казахстанец Александр Лим стал победителем "Новой волны-2025"

Ранее мы рассказывали, что казахстанская ведущая Татьяна Турлай любит участвовать в танцевальных конкурсах. И делает это достаточно часто. Многочисленная аудитория блогера привыкла к динамичным видео и ждет их от русской келин. На днях актриса опубликовала очередное видео с танцем. Согласно описанию к публикации, выигрышем в этом конкурсе был чайник, с которым и ушла домой Турлай.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Мой дом опустел": Филипп Киркоров сообщил о трагедии в семье
Культура и шоу-бизнес
10:09, Сегодня
"Мой дом опустел": Филипп Киркоров сообщил о трагедии в семье
Павел Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой
Культура и шоу-бизнес
08:54, Сегодня
Павел Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой
Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье
Культура и шоу-бизнес
07:32, Сегодня
Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: