Рудковская похвасталась подарком от сестры Ким Кардашьян

25 августа продюсер Яна Рудковская показала всем сумку от модели Кендалл Дженнер, сообщает Zakon.kz.

С этой необычной сумочкой-собачкой продюсер Рудковская прошлась по красной дорожке фестиваля "Новая волна".

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

"По моим ощущениям – это русский той-терьер. Именно две таких собачки живут у нас дома. Плюша и Мила", – детально расписала Яна подробности в своих соцсетях.

Фото: Instagram/rudkovskayaofficial

Также из сообщения Рудковской стало известно, что год назад они потеряли лучшего друга этой же породы. Поэтому подарок младшей из семейства Кардашьян пришелся ей как нельзя кстати.

"Моя подруга сегодня подарила мне такую сумочку, которая мне очень напоминает нашу умершую Фифу", – подытожила сравнения продюсер.

