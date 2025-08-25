#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
535.99
626.36
6.64
Культура и шоу-бизнес

Клаудия Шиффер отметила свое 55-летие

Клаудие Шиффер - 55 лет, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 21:51 Фото: Instagram/claudiaschiffer
25 августа культовой супермодели исполнилось 55 лет, сообщает Zakon.kz.

Поздравления друзей и знаменитостей немецкая супермодель, киноактриса, кинопродюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании с благодарностью разместила у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/claudiaschiffer

Известно, что в детстве она стеснялась своего роста и неловкой походки, мечтала сбежать из родного немецкого городка Райнберга, чтобы стать моделью. В 1987 году ее мечта сбылась, Клаудию заметил агент на улице в Дюссельдорфе.

С тех пор все изменилось:

  • более 700 обложек;
  • статус иконы моды 90-х;
  • дружба с Карлом Лагерфельдом;
  • работа с Versace, Chanel, Dolce&Gabbana и Ralph Lauren;
  • контракты с L’Oréal, Revlon;
  • место в ряду самых высокооплачиваемых моделей наряду с Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд.

Сегодня мама троих детей, Клаудия ведет довольно замкнутый образ жизни в лондонском районе Ноттинг-Хилл. И все же не прощается с модой. Она развивает собственную линию кашемировой одежды, периодически возвращается на подиум и участвует в съемках Versace, Chloé и Guess.

Не менее известная блондинка современности Пэрис Хилтон станет главной героиней мультсериала "Пэрис и щенки", а Дженнифер Лопес появится в новом фильме "Поцелуй женщины-паука".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Азамат Мусагалиев вернулся в родной Камызяк
Культура и шоу-бизнес
17:24, Сегодня
Азамат Мусагалиев вернулся в родной Камызяк
Дочь Динары Сатжан устроила шоу и выиграла миллион тенге на празднике Алагузовых
Культура и шоу-бизнес
16:36, Сегодня
Дочь Динары Сатжан устроила шоу и выиграла миллион тенге на празднике Алагузовых
Жена Александра Цекало из Казахстана объяснила резкое похудение: Жаловаться – не по мне
Культура и шоу-бизнес
15:23, Сегодня
Жена Александра Цекало из Казахстана объяснила резкое похудение: Жаловаться – не по мне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: