Клаудия Шиффер отметила свое 55-летие

25 августа культовой супермодели исполнилось 55 лет

Поздравления друзей и знаменитостей немецкая супермодель, киноактриса, кинопродюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ от Великобритании с благодарностью разместила у себя в Instagram-сторис.

Фото: Instagram/claudiaschiffer

Известно, что в детстве она стеснялась своего роста и неловкой походки, мечтала сбежать из родного немецкого городка Райнберга, чтобы стать моделью. В 1987 году ее мечта сбылась, Клаудию заметил агент на улице в Дюссельдорфе.

С тех пор все изменилось:

более 700 обложек;

статус иконы моды 90-х;

дружба с Карлом Лагерфельдом;

работа с Versace, Chanel, Dolce&Gabbana и Ralph Lauren;

контракты с L’Oréal, Revlon;

место в ряду самых высокооплачиваемых моделей наряду с Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд.

Сегодня мама троих детей, Клаудия ведет довольно замкнутый образ жизни в лондонском районе Ноттинг-Хилл. И все же не прощается с модой. Она развивает собственную линию кашемировой одежды, периодически возвращается на подиум и участвует в съемках Versace, Chloé и Guess.

