#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
535.99
626.36
6.64
Культура и шоу-бизнес

Григорий Лепс раскрыл детали свадьбы с Авророй Кибой

Отношения, знаменитости, пара, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 07:59 Фото: Instagram/avrorakiba
Свадьба российского певца Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы должна была состояться этим летом, но, как оказалось, пара не рассчитала свои силы, сообщает Zakon.kz.

Как раскрыл Григорий Лепс порталу Super, на организацию торжества ему нужно "миллионов триста", оно обязательно будет публичным и будет носить звание праздника десятилетия.

"Многие должны быть, все получат приглашения. Друзья мои и даже те, которые не являются моими близкими друзьями, но, безусловно, мы знакомы и на определенном уровне общаемся. Они тоже будут приглашены. Это очень большие люди, я бы даже сказал, великие. Если они смогут, я буду искренне счастлив", – заявил певец.

Имена он раскрывать не стал, отшутившись, что точно на празднике будет присутствовать человек с фамилией Лепс.

Ранее стало известно, что еще одно пополнение ожидается в большой семье Кайрата Нуртаса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Молодой бойфренд 67-летней Мадонны уговорил ее на бьюти-процедуры
Культура и шоу-бизнес
06:20, Сегодня
Молодой бойфренд 67-летней Мадонны уговорил ее на бьюти-процедуры
Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте
Культура и шоу-бизнес
03:20, 26 августа 2025
Димаш Кудайберген заявил о сольном концерте
Солист Rammstein снимал клип в психбольнице Молдовы
Культура и шоу-бизнес
01:50, 26 августа 2025
Солист Rammstein снимал клип в психбольнице Молдовы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: