Григорий Лепс раскрыл детали свадьбы с Авророй Кибой

Свадьба российского певца Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы должна была состояться этим летом, но, как оказалось, пара не рассчитала свои силы, сообщает Zakon.kz.

Как раскрыл Григорий Лепс порталу Super, на организацию торжества ему нужно "миллионов триста", оно обязательно будет публичным и будет носить звание праздника десятилетия.

"Многие должны быть, все получат приглашения. Друзья мои и даже те, которые не являются моими близкими друзьями, но, безусловно, мы знакомы и на определенном уровне общаемся. Они тоже будут приглашены. Это очень большие люди, я бы даже сказал, великие. Если они смогут, я буду искренне счастлив", – заявил певец.

Имена он раскрывать не стал, отшутившись, что точно на празднике будет присутствовать человек с фамилией Лепс.

