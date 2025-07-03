#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.37
609.97
6.6
Культура и шоу-бизнес

Выяснилось, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 07:36 Фото: Instagram/avrorakiba
Возлюбленной российского певца Григория Лепса Авроре Кибе не всегда нравились мужчины постарше. Источник из команды шоу "Мастер игры", пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что 19-летней девушке нравился Даня Милохин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, по словам анонима в окружении девушки, Аврора "хайпится" на теме с Лепсом, в частности, поет в караоке только его песни.

При этом известно, что раньше ей очень нравился не Лепс, а Даня Милохин, она его всячески "донатила" в соцсетях.

Кроме того, источник усомнился в богатстве Авроры Кибы.

"Сейчас Аврора выглядит просто как девушка из состоятельной семьи, но не олигархов. Да и одежда на ней часто повторяется. Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности", – добавил инсайдер.

До этого в интернете разгорелся скандал между Викторий Боней и Авророй Кибой. В шоу "Злые языки" Вика рассказала, что семья Кибы обанкротилась и погрязла в долгах, мол, Лепс стал хорошей партией для Авроры и помогает ей материально.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Алагузова и Сатжан публично отказались от голодания
Культура и шоу-бизнес
04:30, 03 июля 2025
Алагузова и Сатжан публично отказались от голодания
Валерий Меладзе поделился радостным событием
Культура и шоу-бизнес
23:41, 02 июля 2025
Валерий Меладзе поделился радостным событием
В США присяжные вынесли неожиданный вердикт по делу Пи Дидди
Культура и шоу-бизнес
20:07, 02 июля 2025
В США присяжные вынесли неожиданный вердикт по делу Пи Дидди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: