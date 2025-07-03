Выяснилось, кто нравился Авроре Кибе до Григория Лепса

Возлюбленной российского певца Григория Лепса Авроре Кибе не всегда нравились мужчины постарше. Источник из команды шоу "Мастер игры", пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что 19-летней девушке нравился Даня Милохин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет kp.ru, по словам анонима в окружении девушки, Аврора "хайпится" на теме с Лепсом, в частности, поет в караоке только его песни.

При этом известно, что раньше ей очень нравился не Лепс, а Даня Милохин, она его всячески "донатила" в соцсетях.

Кроме того, источник усомнился в богатстве Авроры Кибы.

"Сейчас Аврора выглядит просто как девушка из состоятельной семьи, но не олигархов. Да и одежда на ней часто повторяется. Не удивлюсь, если она донашивает вещи за мамой, ведь у люксовых брендов почти нет срока давности", – добавил инсайдер.

До этого в интернете разгорелся скандал между Викторий Боней и Авророй Кибой. В шоу "Злые языки" Вика рассказала, что семья Кибы обанкротилась и погрязла в долгах, мол, Лепс стал хорошей партией для Авроры и помогает ей материально.