Григорий Лепс подарил 19-летней невесте свыше 15 тыс. роз
Фото: Instagram/avrorakiba
Российский певец Григорий Лепс подарил своей 19-летней невесте Авроре Кибе 15 001 розу, сообщает Zakon.kz.
Об этом 6 сентября Аврора Киба рассказала на своей странице в Instagram. Южная возлюбленная Лепса опубликовала фотографию, на которой буквально утопает в красивых цветах.
"Григорий начинает мое утро не с кофе", – написала девушка под постом.
Подписчики разделились на два лагеря. Одни восхитились поступков артиста, другие же осудили:
- На эти деньги можно было бы купить квартиру в моем городе!
- Красиво! Но очень непонятно зачем это? Ну вот просто, зачем?
- Пусть все хейтеры завидуют молча!
- Как красиво!
А ранее в России назвали самого богатого артиста. Подробнее можно узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript