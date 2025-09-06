Григорий Лепс подарил 19-летней невесте свыше 15 тыс. роз

Российский певец Григорий Лепс подарил своей 19-летней невесте Авроре Кибе 15 001 розу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 сентября Аврора Киба рассказала на своей странице в Instagram. Южная возлюбленная Лепса опубликовала фотографию, на которой буквально утопает в красивых цветах.

"Григорий начинает мое утро не с кофе", – написала девушка под постом.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни восхитились поступков артиста, другие же осудили:

На эти деньги можно было бы купить квартиру в моем городе!

Красиво! Но очень непонятно зачем это? Ну вот просто, зачем?

Пусть все хейтеры завидуют молча!

Как красиво!

А ранее в России назвали самого богатого артиста. Подробнее можно узнать здесь.