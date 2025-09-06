#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Григорий Лепс подарил 19-летней невесте свыше 15 тыс. роз

Григорий Лепс, Аврора Киба, розы, любовь, отношения , фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 23:40 Фото: Instagram/avrorakiba
Российский певец Григорий Лепс подарил своей 19-летней невесте Авроре Кибе 15 001 розу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 сентября Аврора Киба рассказала на своей странице в Instagram. Южная возлюбленная Лепса опубликовала фотографию, на которой буквально утопает в красивых цветах. 

"Григорий начинает мое утро не с кофе", – написала девушка под постом. 

Подписчики разделились на два лагеря. Одни восхитились поступков артиста, другие же осудили: 

  • На эти деньги можно было бы купить квартиру в моем городе!
  • Красиво! Но очень непонятно зачем это? Ну вот просто, зачем?
  • Пусть все хейтеры завидуют молча!
  • Как красиво! 

А ранее в России назвали самого богатого артиста. Подробнее можно узнать здесь

Айсулу Омарова
