Еще одно пополнение ожидается в большой семье Кайрата Нуртаса

Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар и его вторая супруга Индира в скором времени станут родителями. Этой замечательной новостью они совместно поделились с многочисленными поклонниками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, в социальных сетях размещена серия фотографий, где в кадре муж с женой позируют в белых одеяниях. У Индиры заметен округлившийся животик.

"Наша счастливая семья скоро пополнится еще одним биением сердца. Наше маленькое чудо уже в пути", – гласит подпись к посту, опубликованному 24 августа 2025 года.

Комментаторы молниеносно принялись поздравлять будущих родителей. Конечно же, фанаты, следящие за звездным семейством, вспомнили и Жулдыз Абдукаримову. Супруга Кайрата Нуртаса 18 августа 2025 года в пятый раз стала мамой.

Что же касается Зангара и Индиры, то они поженились осенью 2023 года.