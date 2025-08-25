#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Еще одно пополнение ожидается в большой семье Кайрата Нуртаса

Зангар и Индира, будущие родители, Казахстан, семья Кайрата Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 10:47 Фото: Instagram/zangaar
Младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар и его вторая супруга Индира в скором времени станут родителями. Этой замечательной новостью они совместно поделились с многочисленными поклонниками на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, в социальных сетях размещена серия фотографий, где в кадре муж с женой позируют в белых одеяниях. У Индиры заметен округлившийся животик.

"Наша счастливая семья скоро пополнится еще одним биением сердца. Наше маленькое чудо уже в пути", – гласит подпись к посту, опубликованному 24 августа 2025 года.

Комментаторы молниеносно принялись поздравлять будущих родителей. Конечно же, фанаты, следящие за звездным семейством, вспомнили и Жулдыз Абдукаримову. Супруга Кайрата Нуртаса 18 августа 2025 года в пятый раз стала мамой.

Что же касается Зангара и Индиры, то они поженились осенью 2023 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
