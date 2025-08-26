"Присоединил бы к России Мальдивы": в Сети обсуждают появление Прохора Шаляпина в Госдуме

Российский шоумен Прохор Шаляпин, долгое время находившийся в тени шоу-бизнеса, в последнее время покоряет вершины и становится кумиром, шуточно пропагандируя беззаботный образ жизни. Так, на днях музыкант пришел в Государственную думу и призвал отменить работу для всех, сообщает Zakon.kz.

Артист 25 августа 2025 года опубликовал видео из здания Парламента, в котором предложил отменить работу.

"Друзья, все дошутились. Я приехал в Государственную думу с предложением сократить рабочий день до минимума. Желательно, чтобы граждане вообще не работали никогда и получали тройную зарплату. Я за роботизацию. Роботы должны за нас работать, а мы должны веселиться и петь народные песни", – заявил Шаляпин, исполнив припев из популярной песни Надежды Кадышевой "Течет ручей".

Как оказалось, своим заявлением певец ответил на недавнюю инициативу одной общественницы, которая призвала запретить пропаганду безделья, называя Шаляпина одним из главных его идеологов.

"На странные инициативы, касающиеся запрета на счастливую, праздную жизнь, которую я всем желаю в своих развлекательных роликах, я отвечаю однозначно: мы с вами созданы Богом для счастья, любви, удовольствий и отдыха, а не только для работы и обязательств! Я артист и шоумен, я не веду курсы, ничего не продаю и не навязываю, я только развлекаю – дайте нам возможность хотя бы настроение хорошее иметь при себе! Не запрещайте улыбаться и дышать!" Прохор Шаляпин

После просмотра двух видео комментаторы шутят, что видят певца в депутатском кресле.

Пенсию бы поднял всем бабушкам.

Министр отдыха.

Конечно! И походка как у настоящего депутата, и взгляд!

Лучший и самый справедливый депутат в мире!

Прохор – наш кандидат. Я буду голосовать только за него.

Куда идти голосовать? Какой округ?

Министерство бездельных дел.

Министр культуры и отдыха.

Вот настоящий кандидат от народа и для народа.

Он бы точно запретил холода и плохую погоду, присоединил бы к России Мальдивы и запретил бы всем быть бедными, а рабочую неделю сделал бы 2/5!

Куда ставить галочку?

Слишком красивый для депутата.

Следующий президент всея Руси.

Как всегда можешь поднять настроение и подарить улыбку! – пишут пользователи Сети.

В воскресенье, 24 августа 2025 года, в Алматы состоялся грандиозный праздник, который организовали бизнесмен Турсен Алагузов и его супруга Баян. Они в очередной раз смогли удивить размахом мероприятия по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) двум дочкам. Спустя время продюсер Баян Алагузова разместила серию красивых фотографий и рассказала о своих эмоциях.