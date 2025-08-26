"Мечтала об этом дне": Баян Алагузова тронулa Казнет сказочным тұсау кесу дочерей
Гости торжества уже успели поделиться своими впечатлениями и подарками. К примеру, казахстанская певица Мадина Садвакасова участвовала в конкурсе и выиграла iPhone 16 Pro Max.
Не остался без внимания и танец Турсена Алагузова. Предприниматель проникновенно и с душой исполнил песню под ритмичный танец, который широко обсудили в социальных сетях.
Кроме того, младшая дочь Динары Сатжан покорила аудиторию. Диана участвовала в танцевальном соревновании. Дойдя до финала, она получила миллион тенге.
Спустя время и сама продюсер Баян Алагузова разместила серию красивых фотографий и рассказала о своих эмоциях.
По ее словам, это было незабываемо сказочно:
"Я очень хотела, чтобы этот день был именно таким".
Актриса подчеркнула, что планирование мероприятия было длительным и щепетильным.
"Три месяца подготовки, тщательный подход ко всем деталям, здесь не было мелочей, и каждый гость чувствовал это сердцем! Мне очень важно показать это своим малышкам, когда они подрастут".Баян Алагузова
Еще один пост был посвящен ее маме, сестрам и старшим дочерям.
Вечер подобного масштаба не оставил никого равнодушным.
Материал по теме
- Очень красивое мероприятие. Баян Максатовна, хотелось бы почаще видеть от вас такие проекты, это огромный вклад в развитие и популяризацию наших традиций.
- Так красиво, сказочно. Поздравляю.
- Все супер. Особенно то, что в национальном колорите.
- Как всегда на высоте.
- Баян очень идет голубой цвет и этот казахский стиль. Выглядит как молодая девушка, очень красивая, – пишут пользователи Казнета.
Также своим подарком от Баян Алагузовой похвасталась и исполнительница хита "Қайда?" Ерке Есмахан.