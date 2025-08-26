#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
535.99
626.36
6.64
Культура и шоу-бизнес

"Мечтала об этом дне": Баян Алагузова тронулa Казнет сказочным тұсау кесу дочерей

Баян Алагузова, Казнет, тұсау кесу, дочки, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 11:08 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
В воскресенье, 24 августа 2025 года, в Алматы состоялся грандиозный праздник, который организовали бизнесмен Турсен Алагузов и его супруга Баян. Они в очередной раз смогли удивить размахом мероприятия по случаю "перерезания пут" (тұсау кесу) двум дочкам, сообщает Zakon.kz.

Гости торжества уже успели поделиться своими впечатлениями и подарками. К примеру, казахстанская певица Мадина Садвакасова участвовала в конкурсе и выиграла iPhone 16 Pro Max.

Не остался без внимания и танец Турсена Алагузова. Предприниматель проникновенно и с душой исполнил песню под ритмичный танец, который широко обсудили в социальных сетях.

Кроме того, младшая дочь Динары Сатжан покорила аудиторию. Диана участвовала в танцевальном соревновании. Дойдя до финала, она получила миллион тенге.

Спустя время и сама продюсер Баян Алагузова разместила серию красивых фотографий и рассказала о своих эмоциях.

По ее словам, это было незабываемо сказочно:

"Я очень хотела, чтобы этот день был именно таким".

Актриса подчеркнула, что планирование мероприятия было длительным и щепетильным.

"Три месяца подготовки, тщательный подход ко всем деталям, здесь не было мелочей, и каждый гость чувствовал это сердцем! Мне очень важно показать это своим малышкам, когда они подрастут".Баян Алагузова

Еще один пост был посвящен ее маме, сестрам и старшим дочерям.

Вечер подобного масштаба не оставил никого равнодушным.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 11:08
Баян Алагузова с размахом провела тұсау кесу для младших дочерей
  • Очень красивое мероприятие. Баян Максатовна, хотелось бы почаще видеть от вас такие проекты, это огромный вклад в развитие и популяризацию наших традиций.
  • Так красиво, сказочно. Поздравляю.
  • Все супер. Особенно то, что в национальном колорите.
  • Как всегда на высоте.
  • Баян очень идет голубой цвет и этот казахский стиль. Выглядит как молодая девушка, очень красивая, – пишут пользователи Казнета.

Также своим подарком от Баян Алагузовой похвасталась и исполнительница хита "Қайда?" Ерке Есмахан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сумочка за миллион за богатый смех: Ерке Есмахан похвасталась подарком от Баян Алагузовой
Культура и шоу-бизнес
10:50, Сегодня
Сумочка за миллион за богатый смех: Ерке Есмахан похвасталась подарком от Баян Алагузовой
Григорий Лепс раскрыл детали свадьбы с Авророй Кибой
Культура и шоу-бизнес
07:59, Сегодня
Григорий Лепс раскрыл детали свадьбы с Авророй Кибой
Молодой бойфренд 67-летней Мадонны уговорил ее на бьюти-процедуры
Культура и шоу-бизнес
06:20, Сегодня
Молодой бойфренд 67-летней Мадонны уговорил ее на бьюти-процедуры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: