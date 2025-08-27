Анфиса Чехова второй раз выходит замуж в 47 лет

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова выходит второй раз замуж. Ее избранником стал актер и продюсер. Александр Златопольский сделал предложение по всем канонам романтики – в Париже, на фоне Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

Экс-ведущая шоу "Секс с Анфисой Чеховой" призналась, что за 47 лет впервые почувствовала себя по-настоящему любимой. Стоит отметить, что будущий супруг моложе актрисы на три года.

Влюбленные поделились фотографиями своей помолвки на странице в Instagram.

Под серией снимков психолог оставила трогательное описание.

"Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой! Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы. С ним нет драмы и обо всем можно договориться. С ним всегда весело! А если я грущу, то у меня есть плечо, в которое я могу поплакать. Он снял с меня все заботы, кроме приятных. Он позволяет мне быть разной, и даже самые угрюмые мои стороны его не пугают. Он развивается вместе со мной, он самый большой оптимист из всех, кого я знаю, и наши планы на жизнь удивительно совпадают". Анфиса Чехова

Телеведущая также рассказала, как изменилась с появлением Златопольского. По ее словам, это не была любовь с первого взгляда.

"С ним я стала смелее и спокойнее! А уровень моего доверия равен абсолюту. Это не была любовь с первого взгляда! Я выбрала его не гормонами, а сердцем и сознанием. Присматриваясь, прислушиваясь, чувствуя и наблюдая. Наши отношения не идеальны, в них есть над чем работать и куда нам совместно меняться. Но в этом и есть настоящая жизнь, когда, не травмируясь, люди обтачиваются друг об друга, чтобы стать деталями слаженного механизма. Сегодня в нашей жизни зарождается новая глава. Как сложится наше совместное будущее, зависит только от нас. Мой милый Саша, я хочу быть твоей женой и проживать наше "здесь и сейчас" вместе, с огромной надеждой на самое счастливое будущее". Анфиса Чехова

Первый раз Чехова вышла замуж за актера Гурама Баблишвили. Но их брак продлился лишь два года.

Комментаторы оставляют добрые пожелания под публикацией, отмечая, что счастливы за знаменитость.

