"Красота в красоте!": образ мамы Димаша Кудайбергена в Париже покорил Казнет

Мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена порадовала в очередной раз поклонников новыми снимками. На этот раз Светлана Айтбаева позировала на фоне главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, артистке весьма понравилась заграничная поездка.

К одному из посту Айтбаева написала: "Увидимся в следующий раз, Париж!", добавив смайлики в виде сердечек.

После просмотра публикаций комментаторы осыпали знаменитость комплиментами.

Светитесь так же ярко, как Эйфелева башня за спиной.

Какая вы красивая, Светлана Ермековна!

Красота в красоте!

Прекрасно! Любим и очень ждем в Риге.

Несмотря на то, что Айтбаева не раскрыла цель своего визита в столицу Франции, известно, что в среду, 24 сентября 2025 года, в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию дирижера и композитора Нургисы Тлендиева.

На сцене в этот вечер как раз и выступила Айтбаева. Компанию ей составили Алишер Каримов, Фархат Кубиев, Гаухар Жумагулова и другие.

