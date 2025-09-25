#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Красота в красоте!": образ мамы Димаша Кудайбергена в Париже покорил Казнет

Светлана Айтбаева в Париже, гастроли, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 14:52 Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама известного казахстанского артиста Димаша Кудайбергена порадовала в очередной раз поклонников новыми снимками. На этот раз Светлана Айтбаева позировала на фоне главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни, сообщает Zakon.kz.

По всей видимости, артистке весьма понравилась заграничная поездка.

К одному из посту Айтбаева написала: "Увидимся в следующий раз, Париж!", добавив смайлики в виде сердечек.

После просмотра публикаций комментаторы осыпали знаменитость комплиментами.

  • Светитесь так же ярко, как Эйфелева башня за спиной.
  • Какая вы красивая, Светлана Ермековна!
  • Красота в красоте!
  • Прекрасно! Любим и очень ждем в Риге.

Несмотря на то, что Айтбаева не раскрыла цель своего визита в столицу Франции, известно, что в среду, 24 сентября 2025 года, в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию дирижера и композитора Нургисы Тлендиева.

На сцене в этот вечер как раз и выступила Айтбаева. Компанию ей составили Алишер Каримов, Фархат Кубиев, Гаухар Жумагулова и другие.

Ранее мы рассказывали, что казахстанская певица Молдир Есембек, наиболее известная под сценическим псевдонимом Say Mo, стала приглашенной гостьей музыкального вечера Нурболата Абдуллина. Хип-хоп-исполнительница динамично станцевала под одну из его песен и нарвалась на критику.

