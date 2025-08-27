Лопес уже не нужна: "танец за чайник" от Тани Турлай – новый хит Казнета
Фото: Instagram/tanya_turlai
Казахстанская ведущая Татьяна Турлай любит участвовать в танцевальных конкурсах. И делает это достаточно часто. Многочисленная аудитория блогера привыкла к динамичным видео и ждет их от русской келин, сообщает Zakon.kz.
На днях актриса опубликовала очередное видео с танцем. Согласно описанию к публикации, выигрышем в этом конкурсе был чайник, с которым и ушла домой Турлай.
В кадре Турлай повторяет движения за танцорами, но делает это слишком артистично и динамично.
- Господи, дай мне такие крепкие нервы, как эти каблуки Тани.
- Обожаю просто.
- Амбассадор крепких и надежных каблуков.
- Как африканская шаманка.
- Мне очень-очень нравятся ваши бешеные танцы.
- JLo уехала, а Таня осталась.
- Там, где они учились, Татьяна преподавала.
- Почему подтанцовка не успевает за солисткой?
- Таня – наша самая лучшая.
- Обожаю, зажигалка.
- Эту женщину теперь не остановить.
- Кто за кем должен был повторить?
- Чайник – это святое.
- Сумасшедшая энергия! – пишут пользователи после просмотра.
