Лопес уже не нужна: "танец за чайник" от Тани Турлай – новый хит Казнета

Казахстанская ведущая Татьяна Турлай любит участвовать в танцевальных конкурсах. И делает это достаточно часто. Многочисленная аудитория блогера привыкла к динамичным видео и ждет их от русской келин, сообщает Zakon.kz.

На днях актриса опубликовала очередное видео с танцем. Согласно описанию к публикации, выигрышем в этом конкурсе был чайник, с которым и ушла домой Турлай.

В кадре Турлай повторяет движения за танцорами, но делает это слишком артистично и динамично.

Господи, дай мне такие крепкие нервы, как эти каблуки Тани.

Обожаю просто.

Амбассадор крепких и надежных каблуков.

Как африканская шаманка.

Мне очень-очень нравятся ваши бешеные танцы.

JLo уехала, а Таня осталась.

Там, где они учились, Татьяна преподавала.

Почему подтанцовка не успевает за солисткой?

Таня – наша самая лучшая.

Обожаю, зажигалка.

Эту женщину теперь не остановить.

Кто за кем должен был повторить?

Чайник – это святое.

Сумасшедшая энергия! – пишут пользователи после просмотра.

Ранее мы рассказывали, что известная российская телеведущая Анфиса Чехова выходит второй раз замуж. Ее избранником стал актер и продюсер. Александр Златопольский сделал предложение по всем канонам романтики – в Париже, на фоне Эйфелевой башни.