Культура и шоу-бизнес

Лопес уже не нужна: "танец за чайник" от Тани Турлай – новый хит Казнета

Татьяна Турлай, танец, той, обсуждение, видео, социальные сети, Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 16:02 Фото: Instagram/tanya_turlai
Казахстанская ведущая Татьяна Турлай любит участвовать в танцевальных конкурсах. И делает это достаточно часто. Многочисленная аудитория блогера привыкла к динамичным видео и ждет их от русской келин, сообщает Zakon.kz.

На днях актриса опубликовала очередное видео с танцем. Согласно описанию к публикации, выигрышем в этом конкурсе был чайник, с которым и ушла домой Турлай.

В кадре Турлай повторяет движения за танцорами, но делает это слишком артистично и динамично.

  • Господи, дай мне такие крепкие нервы, как эти каблуки Тани.
  • Обожаю просто.
  • Амбассадор крепких и надежных каблуков.
  • Как африканская шаманка.
  • Мне очень-очень нравятся ваши бешеные танцы.
  • JLo уехала, а Таня осталась.
  • Там, где они учились, Татьяна преподавала.
  • Почему подтанцовка не успевает за солисткой?
  • Таня – наша самая лучшая.
  • Обожаю, зажигалка.
  • Эту женщину теперь не остановить.
  • Кто за кем должен был повторить?
  • Чайник – это святое.
  • Сумасшедшая энергия! – пишут пользователи после просмотра.

Ранее мы рассказывали, что известная российская телеведущая Анфиса Чехова выходит второй раз замуж. Ее избранником стал актер и продюсер. Александр Златопольский сделал предложение по всем канонам романтики – в Париже, на фоне Эйфелевой башни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
