Культура и шоу-бизнес

"Весь зал аплодировал стоя": 76-летний Валерий Леонтьев произвел фурор на "Новой волне"

российский композитор и певец Валерий Леонтьев, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 18:04 Фото: Instagram/newwave_official
25 августа 2025 года на сцену конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Казани вышел известный российский певец и композитор Валерий Леонтьев, которому зрители рукоплескали стоя, сообщает Zakon.kz.

Кадры появились в Instagram конкурса накануне.

"Сейчас все зрители в зале точно не скучают, ведь на сцене New Wave Hall появилась настоящая легенда, чей выход ждали многие. Неподражаемый Валерий Леонтьев со своим хитом "Не забывай", – говорится под публикацией.

Подписчики отметили, что 76-летний артист произвел фурор:

  • "Самый лучший!"
  • "Лучший навсегда! Забыть невозможно".
  • "Улыбаюсь! Тепло! Светло! Как раньше!"
  • "Боже, мне 50, но я помню Леонтьева с детства".
  • "Во, каких песен не хватает! Со смыслом! Браво!"
  • "Весь зал аплодировал стоя, а сколько цветов ему подарили! Все очень соскучились".
  • "Он также поет, как много лет назад. Красивая ностальгия и очень рада за Леонтьева".
  • "Есть люди, которые живут здесь и сейчас, вне времени. Это вы, Валерий Яковлевич! Люблю".
  • "Милый друг, Валерий Леонтьев. Как же можно забыть вас и ваше исполнение чудесных песен".
  • "Браво, самый приятный голос на эстраде. Наше поколение провели молодость, слушая его песни. Здоровья и долгих лет жизни легендарному Леонтьеву".
  • "Я помню, как вышла эта песня. Учитель музыки в школе спросила, есть ли у кого-то кассета с этой песней. Я принесла, учитель музыки подобрала ноты, и мы на уроке учили "Ты меня не забывай".

Стало известно, на каких условиях Валерий Леонтьев готов выступать в России

Отметим, 19 марта 2024 года в свой 75-летний юбилей Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. После этого большую часть времени народный артист РФ проводит в США, где у него давно есть дом в Майами.

Казахстанцы "атаковали" Игоря Крутого после триумфа соотечественника на "Новой волне"

16 августа 2025 года стало известно, что Валерий Леонтьев прибыл в Россию по приглашению Игоря Крутого.

Читайте также
"Это Сайран, детка": Динара Сатжан впечатлилась обновленным озером в Алматы
Культура и шоу-бизнес
16:24, Сегодня
"Это Сайран, детка": Динара Сатжан впечатлилась обновленным озером в Алматы
"Присоединил бы к России Мальдивы": в Сети обсуждают появление Прохора Шаляпина в Госдуме
Культура и шоу-бизнес
14:15, Сегодня
"Присоединил бы к России Мальдивы": в Сети обсуждают появление Прохора Шаляпина в Госдуме
Казахстанцы "атаковали" Игоря Крутого после триумфа соотечественника на "Новой волне"
Культура и шоу-бизнес
12:10, Сегодня
Казахстанцы "атаковали" Игоря Крутого после триумфа соотечественника на "Новой волне"
