"Весь зал аплодировал стоя": 76-летний Валерий Леонтьев произвел фурор на "Новой волне"
Фото: Instagram/newwave_official
25 августа 2025 года на сцену конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Казани вышел известный российский певец и композитор Валерий Леонтьев, которому зрители рукоплескали стоя, сообщает Zakon.kz.
Кадры появились в Instagram конкурса накануне.
"Сейчас все зрители в зале точно не скучают, ведь на сцене New Wave Hall появилась настоящая легенда, чей выход ждали многие. Неподражаемый Валерий Леонтьев со своим хитом "Не забывай", – говорится под публикацией.
Подписчики отметили, что 76-летний артист произвел фурор:
- "Самый лучший!"
- "Лучший навсегда! Забыть невозможно".
- "Улыбаюсь! Тепло! Светло! Как раньше!"
- "Боже, мне 50, но я помню Леонтьева с детства".
- "Во, каких песен не хватает! Со смыслом! Браво!"
- "Весь зал аплодировал стоя, а сколько цветов ему подарили! Все очень соскучились".
- "Он также поет, как много лет назад. Красивая ностальгия и очень рада за Леонтьева".
- "Есть люди, которые живут здесь и сейчас, вне времени. Это вы, Валерий Яковлевич! Люблю".
- "Милый друг, Валерий Леонтьев. Как же можно забыть вас и ваше исполнение чудесных песен".
- "Браво, самый приятный голос на эстраде. Наше поколение провели молодость, слушая его песни. Здоровья и долгих лет жизни легендарному Леонтьеву".
- "Я помню, как вышла эта песня. Учитель музыки в школе спросила, есть ли у кого-то кассета с этой песней. Я принесла, учитель музыки подобрала ноты, и мы на уроке учили "Ты меня не забывай".
Отметим, 19 марта 2024 года в свой 75-летний юбилей Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. После этого большую часть времени народный артист РФ проводит в США, где у него давно есть дом в Майами.
16 августа 2025 года стало известно, что Валерий Леонтьев прибыл в Россию по приглашению Игоря Крутого.
