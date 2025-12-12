"Мамочка!": трогательное видео с концерта казахстанца и Игоря Крутого стало хитом Сети
Фото: Instagram/lim_0n
Казахстанский певец Александр Лим, выступающий под псевдонимом Alex Lim, после победы на международном конкурсе "Новая волна" стремительно завоевывает популярность. Его известность также выросла благодаря совместным проектам с пианистом Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.
Артисты впервые выступили вместе на большой сцене – на ежегодном музыкальном фестивале "Песня года-2025" в начале декабря.
Уже 12 декабря Лим опубликовал эмоциональное видео, как его мама находится в зале и со слезами на глазах снимает номер сына на телефон. В какой-то момент Крутой с певцом спускаются со сцены и приветствуют ее.
В подписи к публикации идет краткая подпись: "Мамочка!"
Мама Лима также отметилась в комментариях: "Спасибо, сынок, за счастье, гордость и слезы радости. Спасибо Игорю Яковлевичу, что увидел моего сыночку. Спасибо всем, что вы слушаете моего сыночку. Спасибо, за море оваций на концерте".
- Мама счастливая. Нам мамам нужно только видеть своих детей счастливыми, когда исполняются их мечты. Больше ничего в жизни не надо.
- Какая гордость для мамы и какое счастье.
- Какое счастье радоваться успехам своего ребенка!
- Какая мамочка красивая. Как ее переполняет гордость.
- Самый главный фанат – это всегда мама, искренне, с гордостью и со слезами радости и благодарности Всевышнему, – пишут другие пользователи Сети.
