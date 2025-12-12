"Мамочка!": трогательное видео с концерта казахстанца и Игоря Крутого стало хитом Сети

Казахстанский певец Александр Лим, выступающий под псевдонимом Alex Lim, после победы на международном конкурсе "Новая волна" стремительно завоевывает популярность. Его известность также выросла благодаря совместным проектам с пианистом Игорем Крутым, сообщает Zakon.kz.

Артисты впервые выступили вместе на большой сцене – на ежегодном музыкальном фестивале "Песня года-2025" в начале декабря.

Материал по теме "Не заболейте звездной болезнью!": соцсети обсуждают совместный пост казахстанца и Игоря Крутого

Уже 12 декабря Лим опубликовал эмоциональное видео, как его мама находится в зале и со слезами на глазах снимает номер сына на телефон. В какой-то момент Крутой с певцом спускаются со сцены и приветствуют ее.

В подписи к публикации идет краткая подпись: "Мамочка!"

Мама Лима также отметилась в комментариях: "Спасибо, сынок, за счастье, гордость и слезы радости. Спасибо Игорю Яковлевичу, что увидел моего сыночку. Спасибо всем, что вы слушаете моего сыночку. Спасибо, за море оваций на концерте".