#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
537.63
622.52
6.69
Культура и шоу-бизнес

"Мой дом опустел": Филипп Киркоров сообщил о трагедии в семье

Филипп Киркоров, смерть, питомец, любимая собака, Хари, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 10:09 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил аудитории печальную новость: не стало его любимого пса по кличке Хари. Как известно, питомец скончался, не дождавшись хозяина с гастролей, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Единственная" на странице в Instagram 27 августа 2025 года разместил видео с любимцем, когда тот еще был щенком.

"Вернулся из Казани, а мой дом опустел… за час до моего приезда не стало Хари… Дорогой мой, пушистый друг, ты появился в моей жизни совершенно незапланированно, мы встретились во время гастролей в Красноярске, в цирке".Филипп Киркоров

Далее Киркоров уточнил, что Хари прожил в семье знаменитости 16 лет.

"16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек. Увы, собачек век столь короток, и, заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг, и его уход не менее болезнен, чем человеческий. Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее! Буду тебя помнить всегда".Филипп Киркоров

Армия поклонников короля российской эстрады оставляет слова поддержки в комментариях.

Весной 2025 года в возрасте 92 лет из-за осложнений на фоне длительной пневмонии ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом рассказал сам Филипп Киркоров, отметив: "Я больше не ребенок".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
"Крутой! Заслуженно!": Сеть бурно отреагировала на победу казахстанца на международном конкурсе
Культура и шоу-бизнес
09:48, Сегодня
"Крутой! Заслуженно!": Сеть бурно отреагировала на победу казахстанца на международном конкурсе
Павел Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой
Культура и шоу-бизнес
08:54, Сегодня
Павел Прилучный поздравил бывшую жену со свадьбой
Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье
Культура и шоу-бизнес
07:32, Сегодня
Роза Рымбаева предстала перед поклонниками в белом платье
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: