"Мой дом опустел": Филипп Киркоров сообщил о трагедии в семье

Российский исполнитель Филипп Киркоров сообщил аудитории печальную новость: не стало его любимого пса по кличке Хари. Как известно, питомец скончался, не дождавшись хозяина с гастролей, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Единственная" на странице в Instagram 27 августа 2025 года разместил видео с любимцем, когда тот еще был щенком.

"Вернулся из Казани, а мой дом опустел… за час до моего приезда не стало Хари… Дорогой мой, пушистый друг, ты появился в моей жизни совершенно незапланированно, мы встретились во время гастролей в Красноярске, в цирке". Филипп Киркоров

Далее Киркоров уточнил, что Хари прожил в семье знаменитости 16 лет.

"16 лет ты хранил домашний уют, был пушистым дворецким, встречавшим всех гостей в нашем доме, всегда фыркающий под обеденным столом в ожидании вкусняшек. Увы, собачек век столь короток, и, заводя собаку, понимаешь вроде все, но друг есть друг, и его уход не менее болезнен, чем человеческий. Спасибо тебе за то, что был рядом эти годы, делал дом и семью теплее! Буду тебя помнить всегда". Филипп Киркоров

Армия поклонников короля российской эстрады оставляет слова поддержки в комментариях.

Весной 2025 года в возрасте 92 лет из-за осложнений на фоне длительной пневмонии ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом рассказал сам Филипп Киркоров, отметив: "Я больше не ребенок".