"Филипп, займитесь здоровьем!": Киркоров упал на сцене в Казани
Инцидент попал на видео. На кадрах российский "король поп-музыки" поворачивается, чтобы подняться по ступенькам, которые ему подкатили, на первой теряет равновесие и падает.
"Филипп Киркоров упал во время своего выступления на "Новой Волне". Но, как настоящий профессионал, сразу продолжил номер", – отмечено в описании к видео.
Причем эти ступеньки с самого начала вызвали сложности у артиста. В соцсетях появилось видео с репетиции выступления Киркорова, на котором он чуть не упал, поднимаясь на них.
Состояние певца вызывает тревогу у его поклонников, которые активно поддерживают Филиппа.
- Филипп, займитесь, пожалуйста, здоровьем. Ну, завалился на ровном месте. Дети ведь кому нужны будут?
- Хороших выступлений и здоровья, блистайте, все будет, вы нужны нам.
- Теперь весь Тик-ток трещит, как вы упали со ступеней, будьте осторожны, пожалуйста.
- Спасибо за чудесное выступление. Вдвойне приятно, что вы открывали концерт.
- Филипп. Будьте осторожны. Берегите себя. Не делайте резких движений. Храни вас Господи от всяких бед.
- Ваша музыка явно не мой плейлист топ-25, но как артист и как человек вы, Филипп, для мня пример для подражания и уважения. Сто лет!
СМИ связывают такое состояние артиста с тем, что у него выявили диабет. И из-за этого Филипп испытывает сильную слабость и постоянную жажду.
"Я не скрываю свою болезнь. Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Все остальное сильно преувеличено. Распуская эти слухи, они сами раскручивают мою популярность, говоря, что у меня тяжелая болезнь, но при этом я готовлюсь к сольным концертам", – прокомментировал артист эти сообщения.
Директор Киркорова Екатерина Успенская РИА Новости рассказала, что во время падения он не получил серьезных травм.
"Да, главное – уметь встать после падения", – сказала она.
Уже не первый раз фаната поп-короля российской эстрады обращаются к нему с призывом беречь себя. Весной 2025 года его госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте. После чего артист исчез из поля зрения. В июле он появился, чем вызвал восторг у поклонников.