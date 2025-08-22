"Филипп, займитесь здоровьем!": Киркоров упал на сцене в Казани

Российский исполнитель Филипп Киркоров упал на сцене со ступенек во время выступления на "Новой Волне" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На кадрах российский "король поп-музыки" поворачивается, чтобы подняться по ступенькам, которые ему подкатили, на первой теряет равновесие и падает.

"Филипп Киркоров упал во время своего выступления на "Новой Волне". Но, как настоящий профессионал, сразу продолжил номер", – отмечено в описании к видео.

Причем эти ступеньки с самого начала вызвали сложности у артиста. В соцсетях появилось видео с репетиции выступления Киркорова, на котором он чуть не упал, поднимаясь на них.

Состояние певца вызывает тревогу у его поклонников, которые активно поддерживают Филиппа.

Филипп, займитесь, пожалуйста, здоровьем. Ну, завалился на ровном месте. Дети ведь кому нужны будут?

Хороших выступлений и здоровья, блистайте, все будет, вы нужны нам.

Теперь весь Тик-ток трещит, как вы упали со ступеней, будьте осторожны, пожалуйста.

Спасибо за чудесное выступление. Вдвойне приятно, что вы открывали концерт.

Филипп. Будьте осторожны. Берегите себя. Не делайте резких движений. Храни вас Господи от всяких бед.

Ваша музыка явно не мой плейлист топ-25, но как артист и как человек вы, Филипп, для мня пример для подражания и уважения. Сто лет!

СМИ связывают такое состояние артиста с тем, что у него выявили диабет. И из-за этого Филипп испытывает сильную слабость и постоянную жажду.

"Я не скрываю свою болезнь. Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Все остальное сильно преувеличено. Распуская эти слухи, они сами раскручивают мою популярность, говоря, что у меня тяжелая болезнь, но при этом я готовлюсь к сольным концертам", – прокомментировал артист эти сообщения.

Директор Киркорова Екатерина Успенская РИА Новости рассказала, что во время падения он не получил серьезных травм.

"Да, главное – уметь встать после падения", – сказала она.

Уже не первый раз фаната поп-короля российской эстрады обращаются к нему с призывом беречь себя. Весной 2025 года его госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте. После чего артист исчез из поля зрения. В июле он появился, чем вызвал восторг у поклонников.