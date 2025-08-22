#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Филипп, займитесь здоровьем!": Киркоров упал на сцене в Казани

российский певец Филипп Киркоров, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 13:23 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский исполнитель Филипп Киркоров упал на сцене со ступенек во время выступления на "Новой Волне" в Казани, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На кадрах российский "король поп-музыки" поворачивается, чтобы подняться по ступенькам, которые ему подкатили, на первой теряет равновесие и падает.

"Филипп Киркоров упал во время своего выступления на "Новой Волне". Но, как настоящий профессионал, сразу продолжил номер", – отмечено в описании к видео.

Причем эти ступеньки с самого начала вызвали сложности у артиста. В соцсетях появилось видео с репетиции выступления Киркорова, на котором он чуть не упал, поднимаясь на них.

Состояние певца вызывает тревогу у его поклонников, которые активно поддерживают Филиппа.

  • Филипп, займитесь, пожалуйста, здоровьем. Ну, завалился на ровном месте. Дети ведь кому нужны будут?
  • Хороших выступлений и здоровья, блистайте, все будет, вы нужны нам.
  • Теперь весь Тик-ток трещит, как вы упали со ступеней, будьте осторожны, пожалуйста.
  • Спасибо за чудесное выступление. Вдвойне приятно, что вы открывали концерт.
  • Филипп. Будьте осторожны. Берегите себя. Не делайте резких движений. Храни вас Господи от всяких бед.
  • Ваша музыка явно не мой плейлист топ-25, но как артист и как человек вы, Филипп, для мня пример для подражания и уважения. Сто лет!

СМИ связывают такое состояние артиста с тем, что у него выявили диабет. И из-за этого Филипп испытывает сильную слабость и постоянную жажду.

"Я не скрываю свою болезнь. Я еще в мае сказал, что у меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Все остальное сильно преувеличено. Распуская эти слухи, они сами раскручивают мою популярность, говоря, что у меня тяжелая болезнь, но при этом я готовлюсь к сольным концертам", – прокомментировал артист эти сообщения.

Директор Киркорова Екатерина Успенская РИА Новости рассказала, что во время падения он не получил серьезных травм.

"Да, главное – уметь встать после падения", – сказала она.

Уже не первый раз фаната поп-короля российской эстрады обращаются к нему с призывом беречь себя. Весной 2025 года его госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники из-за начавшихся осложнений после ожога на концерте. После чего артист исчез из поля зрения. В июле он появился, чем вызвал восторг у поклонников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
