Культура и шоу-бизнес

"Ждал этого всю жизнь!": отмена концерта Макса Коржа в Алматы вызвала бурю гнева в Сети

Макс Корж, концерт, отмена, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 15:11 Фото: Instagram/maxkorzhmus
Еще весной 2025 года стало известно, что 6 сентября на Центральном стадионе Алматы состоится долгожданный концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. Поклонники творчества музыканта моментально отозвались на афишу и выкупили билеты, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что на выступление собрались не только казахстанцы, но и жители соседних республик. Однако 27 августа фанатов повергла в шок новость о том, что концерт не состоится.

Дирекция спортивных сооружений Алматы заявила, что концерт отменен из-за отсутствия полного пакета разрешительных документов. Также было сказано:

"Регулярное проведение масштабных концертов с участием десятков тысяч зрителей оказывает значительную нагрузку на газон, что негативно сказывается на качестве проведения футбольных матчей, а Центральный стадион в ближайший период будет сосредоточен на своем профильном предназначении – спортивных событиях".

Новость вызвала волну негодования среди армии почитателей исполнителя хита "Жить в кайф".

Уже сегодня, 28 августа, организаторы концерта в Алматы выступили с заявлением:

"Сообщаем, что у нас имеются все необходимые разрешительные документы от городских властей. Мы готовились к концерту с ноября 2024 года. Подготовка к мероприятию идет по плану. Административных причин для отмены быть не может".

Также специалисты добавили, что разбираются в ситуации.

Комментаторы отмечают, что им нужна конкретика, так как до музыкального вечера остаются считаные дни.

  • Отмена концерта Макса Коржа в Алматы за неделю до даты – это не просто неуважение, это плевок в лицо тысячам людей. Фанаты заранее купили билеты на самолеты и поезда, оплатили проживание. Эти расходы невозвратные.
  • Люди готовились к событию месяцами, брали отпуска, копили деньги, планировали каждую деталь. И теперь все перечеркивается одним решением организаторов.
  • Люди из всех стран СНГ и не только едут на концерт! Кто-то добирается автостопом, кто-то купил дорогие билеты на самолет, нельзя так делать! Зачем вы разрешаете, а потом отменяете?!
  • Не творите беспредел, подумайте о людях! Речь идет о тысячах людей, которые купили билеты и на концерт, и на самолеты, оплатили проживание, готовились и собирались еще с весны! Отменять за неделю – это бесчеловечно и низко!
  • Я ждал этого концерта всю жизнь!
  • Ждем, надеемся и верим.
  • Законна ли вообще отмена за неделю до концерта?
  • Как обычно! Только в Казахстане такое бывает, беспредел!
  • Слов нет, просто ужас.
  • Причина всему Лига чемпионов! Я рад, что "Кайрат" прошел в ЛЧ. Если выбирать между футболом или концертом, я с большим удовольствием поеду на концерт! Ждем Макса.
  • Не позорьте Казахстан! Едет много туристов, которые уже дано купили билеты, забронировали жилье. Разве можно отменять за неделю такое событие? – пишут возмущенные пользователи Сети.

Также на эту ситуацию отреагировал сервис по продаже билетов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Фото: Instagram/stories/ticketonkz

"Информация от организаторов: у него есть все необходимые документы. Подготовка к концерту продолжается. Сейчас решается вопрос с площадкой. До конца завтрашнего дня ожидается официальное обновление", – сказано в обращении.

Также фанатов просят сохранять спокойствие и дождаться подтвержденных новостей.

Стоит отметить, осенью 2024 года выступление Макса Коржа уже отменяли в Алматы. По словам певца, концерт не состоялся по техническим причинам, поскольку у Центрального стадиона мегаполиса было слишком плотное расписание из спортивных событий, которое не оставляло времени на подготовку площадки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
