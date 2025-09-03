"Спасибо за разбитые мечты": концерт Макса Коржа в Алматы отменен, фанаты в гневе
Тогда в ведомстве подчеркнули, что выступления не будет из-за отсутствия полного пакета документов и необходимости подготовки арены к матчам футбольного клуба "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА. А также добавили, что частые концерты вредят газону стадиона.
Уже 28 августа на ситуацию отреагировал сервис по продаже билетов в своем официальном аккаунте в Instagram.
"Сейчас решается вопрос с площадкой. Ожидается официальное обновление", – говорилось в обращении.
Также фанатов просили сохранять спокойствие и дождаться подтвержденных новостей.
К сожалению, чуда не случилось.
2 сентября организаторы концерта выступили с важным заявлением.
Команда рассказала, что подготовка к концерту велась с ноября 2024 года:
"Более чем 500 специалистов из стран СНГ и Европы работали над подготовкой. В январе были поданы все необходимые документы для получения разрешения на проведение мероприятия. Еще 7 февраля и 11 февраля мы получили ответ от государственных уполномоченных органов города Алматы. На основании этих документов 13 марта был заключен договор с Дирекцией спортивных сооружений и внесена предоплата".
Далее отмечено, что для подтверждения достигнутых договоренностей 10 марта Дирекция спортивных сооружений опубликовала официальный пост о том, что концерт состоится.
"Уже 17 марта билеты поступили в продажу и в кратчайшие сроки были раскуплены, на концерт ехало более 17 000 туристов, а в целом было продано 35 000 билетов. В процессе 27 августа появился пост на официальном аккаунте Дирекции об отмене, связанной с техническим состоянием поля, после нам сообщили, что выданное разрешение не является актуальным на текущий момент, к сожалению, новое разрешение мы так и не получили. Официально заявляем: концерт Макса Коржа на Центральном стадионе 6 сентября не состоится", – уточняют организаторы.
Согласно данным группы, все купленные билеты будут возвращены по месту их приобретения:
"Мы вложили колоссальные средства и силы в подготовку концерта – от масштабной рекламной кампании и выполнения технического райдера до перелетов и проживания всей команды, а также оснащения площадки необходимым оборудованием. Мы знаем, как сильно вы ждали этого события и готовились к нему. Поверьте, и для нас это было делом огромной важности: больше десяти месяцев мы ежедневно трудились, чтобы подарить вам незабываемый концерт. Мы хотим подчеркнуть: подготовка велась до последнего момента, и мы сделали все возможное, чтобы концерт состоялся. К сожалению, обстоятельства сложились иначе. Приносим искренние извинения каждому зрителю и отдельно приносим извинения тем, кто уже прилетел и приехал в Алматы из других стран. Мы очень надеемся на ваше понимание".
- Это гениально, отменять официально концерт за три дня! Это супер профессионально и клиентоориентированность просто на высшем уровне. Спасибо за испорченное настроение, испорченный день рождения, финансовые убытки и разбитые мечты!
- Все эти дни с 27 августа фанаты были одни! Без поддержки команды и самого исполнителя!
- Понимания нет и не будет. Мы свои финансовые убытки понесли, а вы – нет, так как вам невыгодно проводить на другой арене концерт. К сожалению, таким поступком видно истинное отношение к фан-базе Макса. Вы знали, что ничего не получится, и просто пускали нам пыль в глаза. Спасибо.
- Вы издеваетесь, ребята? Сколько денег было потрачено на билеты, на жилье, люди запланировали отпуска на эти даты, кто-то даже сейчас находится в пути к концерту.
- Мне жалко людей, которые из других стран и городов ехали, с невозвратными билетами и кто уже тут. Держитесь, ребята.
- Удар по репутации! Приезжайте к нам в Ташкент, у нас хотя бы договоренности соблюдаются.
- Хотите концерт в Казахстане, езжайте в Астану, фанаты столько раз просили об этом, – пишут разочарованные фанаты.
Корреспондент Zakon.kz обратился с вопросом по возврату средств в сервис по продаже билетов. Там уточнили, что покупателю билетов должна прийти рассылка.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что осенью 2024 года выступление Макса Коржа уже отменяли в Алматы. По словам певца, концерт не состоялся по техническим причинам, поскольку у Центрального стадиона мегаполиса было слишком плотное расписание спортивных событий, которое не оставляло времени на подготовку площадки.