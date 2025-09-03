"Спасибо за разбитые мечты": концерт Макса Коржа в Алматы отменен, фанаты в гневе

6 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы слушатели должны были насладиться хитами белорусского исполнителя Макса Коржа, но 27 августа Дирекция спортивных сооружений города заявила, что шоу не состоится, сообщает Zakon.kz.

Тогда в ведомстве подчеркнули, что выступления не будет из-за отсутствия полного пакета документов и необходимости подготовки арены к матчам футбольного клуба "Кайрат" в Лиге чемпионов УЕФА. А также добавили, что частые концерты вредят газону стадиона.

Уже 28 августа на ситуацию отреагировал сервис по продаже билетов в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Сейчас решается вопрос с площадкой. Ожидается официальное обновление", – говорилось в обращении.

Также фанатов просили сохранять спокойствие и дождаться подтвержденных новостей.

К сожалению, чуда не случилось.

2 сентября организаторы концерта выступили с важным заявлением.

Команда рассказала, что подготовка к концерту велась с ноября 2024 года:

"Более чем 500 специалистов из стран СНГ и Европы работали над подготовкой. В январе были поданы все необходимые документы для получения разрешения на проведение мероприятия. Еще 7 февраля и 11 февраля мы получили ответ от государственных уполномоченных органов города Алматы. На основании этих документов 13 марта был заключен договор с Дирекцией спортивных сооружений и внесена предоплата".

Далее отмечено, что для подтверждения достигнутых договоренностей 10 марта Дирекция спортивных сооружений опубликовала официальный пост о том, что концерт состоится.

"Уже 17 марта билеты поступили в продажу и в кратчайшие сроки были раскуплены, на концерт ехало более 17 000 туристов, а в целом было продано 35 000 билетов. В процессе 27 августа появился пост на официальном аккаунте Дирекции об отмене, связанной с техническим состоянием поля, после нам сообщили, что выданное разрешение не является актуальным на текущий момент, к сожалению, новое разрешение мы так и не получили. Официально заявляем: концерт Макса Коржа на Центральном стадионе 6 сентября не состоится", – уточняют организаторы.

Согласно данным группы, все купленные билеты будут возвращены по месту их приобретения:

"Мы вложили колоссальные средства и силы в подготовку концерта – от масштабной рекламной кампании и выполнения технического райдера до перелетов и проживания всей команды, а также оснащения площадки необходимым оборудованием. Мы знаем, как сильно вы ждали этого события и готовились к нему. Поверьте, и для нас это было делом огромной важности: больше десяти месяцев мы ежедневно трудились, чтобы подарить вам незабываемый концерт. Мы хотим подчеркнуть: подготовка велась до последнего момента, и мы сделали все возможное, чтобы концерт состоялся. К сожалению, обстоятельства сложились иначе. Приносим искренние извинения каждому зрителю и отдельно приносим извинения тем, кто уже прилетел и приехал в Алматы из других стран. Мы очень надеемся на ваше понимание".

Это гениально, отменять официально концерт за три дня! Это супер профессионально и клиентоориентированность просто на высшем уровне. Спасибо за испорченное настроение, испорченный день рождения, финансовые убытки и разбитые мечты!

Все эти дни с 27 августа фанаты были одни! Без поддержки команды и самого исполнителя!

Понимания нет и не будет. Мы свои финансовые убытки понесли, а вы – нет, так как вам невыгодно проводить на другой арене концерт. К сожалению, таким поступком видно истинное отношение к фан-базе Макса. Вы знали, что ничего не получится, и просто пускали нам пыль в глаза. Спасибо.

Вы издеваетесь, ребята? Сколько денег было потрачено на билеты, на жилье, люди запланировали отпуска на эти даты, кто-то даже сейчас находится в пути к концерту.

Мне жалко людей, которые из других стран и городов ехали, с невозвратными билетами и кто уже тут. Держитесь, ребята.

Удар по репутации! Приезжайте к нам в Ташкент, у нас хотя бы договоренности соблюдаются.

Хотите концерт в Казахстане, езжайте в Астану, фанаты столько раз просили об этом, – пишут разочарованные фанаты.

Корреспондент Zakon.kz обратился с вопросом по возврату средств в сервис по продаже билетов. Там уточнили, что покупателю билетов должна прийти рассылка.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что осенью 2024 года выступление Макса Коржа уже отменяли в Алматы. По словам певца, концерт не состоялся по техническим причинам, поскольку у Центрального стадиона мегаполиса было слишком плотное расписание спортивных событий, которое не оставляло времени на подготовку площадки.