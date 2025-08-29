#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Концерт Мираса Жугунусова отменили в Алматы вслед за Максом Коржом

казахстанский певец Мирас Жугунусов, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 15:47 Фото: Instagram/zhugunussov.mj
В Алматы отменили концерт молодого казахстанского певца Мираса Жугунусова, который должен был состояться на Центральном стадионе 7 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из его страницы в Instagram.

"Концерт, который должен был состояться 7 сентября на Центральном стадионе в Алматы, по определенным причинам переносится на ближайшую другую дату. Это решение далось нам нелегко. Однако наша главная цель – подарить зрителям шоу на самом высоком уровне. Именно поэтому мы были вынуждены пересмотреть сроки, чтобы провести все подготовительные работы качественно и в полном объеме", – написал Мирас Жугунусов в пятницу.

Как заявил 25-летний артист, он понимает, что эта новость стала неожиданной для многих.

"Искренне приносим извинения каждому поклоннику и надеемся на ваше понимание. Все ранее приобретенные билеты будут действительны на новую дату. О точной дате проведения концерта будет сообщено дополнительно в ближайшее время", – заключил Мирас Жугунусов.

Ранее стало известно, что в Алматы отменили концерт белорусского певца Макса Коржа. Долгожданный музыкальный вечер должен был пройти тоже на Центральном стадионе южной столицы, но 6 сентября 2025 года. В Дирекции спортивных сооружений Алматы заявили, что концерт отменен из-за отсутствия полного пакета разрешительных документов. Позднее организаторы концерта Макса Коржа в ответ заявили, что у них имеются все необходимые разрешительные документы от городских властей, и что они готовились к концерту с ноября 2024 года. Фанатов белорусского артиста новость об отмене концерта повергла в шок, так как на него собрались не только казахстанцы, но и жители соседних республик.

