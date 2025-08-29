#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Двойного форсажа" Ева Мендес планирует появиться на экране с Райаном Гослингом

Ева Мендес планирует возобновить карьеру актрисы, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 01:53 Фото: Instagram/ryangoslinger/evamendes
Американская актриса и модель Ева Мендес решился вернуться на большой экран спустя 12 лет перерыва в карьере, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным DanielRPK, она планирует сыграть супругу персонажа своего партнера Райана Гослинга в новой части "Звездных войн" режиссера Шона Леви. 

Между тем, пока в официальном касте имени 51-летней Мендес еще нет.

В 2024 году в интервью The Times актриса рассказывала, что хотела бы работать только с мужем.

Гослинг и Мендес вместе уже больше 13 лет – со времени съемок фильма "Место под соснами" в 2011 году. У супругов двое дочерей. О том, что свадьба артистов, возможно, состоялась, стало известно в 2022 году, когда Мендес показала тату на запястье с надписью de Gosling – поклонники усмотрели в этом вероятность смены фамилии.

Ева Мендес стала известна как актриса и модель благодаря ролям в фильмах, таких как "Тренировочный день" (2001), "Двойной форсаж" (2003) и "Правила съема: Метод Хитча" (2005). Ее карьера также включает работу моделью для известных брендов, таких как Revlon и Calvin Klein, а также создание собственной линии постельного белья.

Ранее известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в Instagram новый пост, в котором поделилась, о чем будет ее следующая кинематографическая картина.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
