Евгению Петросяну стало хуже, подводит сердце
Фото: instagram/petrosyanevgeny
У российского юмориста обострились сердечные проблемы, артисту стало хуже, сообщает Zakon.kz
79-летний Евгений Петросян вновь обратился за медицинской помощью из-за боли в груди и затрудненного дыхания, передает SHOT.
Состояние ухудшилось на фоне хронической гипертонии, с которой он живет уже несколько лет.
В марте 2025 года артиста госпитализировали с кишечным кровотечением. Сейчас врачи настоятельно рекомендуют ему отказаться от физических нагрузок и свести к минимуму стресс, в том числе связанный с выступлениями.
Ранее мы сообщали, что российский певец Алексей Чумаков едва не остался инвалидом.
