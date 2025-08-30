Евгению Петросяну стало хуже, подводит сердце

У российского юмориста обострились сердечные проблемы, артисту стало хуже, сообщает Zakon.kz

79-летний Евгений Петросян вновь обратился за медицинской помощью из-за боли в груди и затрудненного дыхания, передает SHOT.

Состояние ухудшилось на фоне хронической гипертонии, с которой он живет уже несколько лет.

В марте 2025 года артиста госпитализировали с кишечным кровотечением. Сейчас врачи настоятельно рекомендуют ему отказаться от физических нагрузок и свести к минимуму стресс, в том числе связанный с выступлениями.

