Трогательное фото с 79-летним Евгением Петросяном опубликовала его 36-летняя жена

Российская блогерша и модница Татьяна Брухунова порадовала поклонников редкой фотографией с супругом – 79-летним писателем и юмористом Евгением Петросяном, сообщает Zakon.kz.

Трогательным снимком 36-летняя жена народного артиста РСФСР поделилась в Instagram сегодня, 25 июля 2025 года. Правда, на нем лица Евгения Вагановича не разглядеть, но зато видны его руки, которые нежно обнимают супругу.

Под фото Брухунова привела фразу французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери из его произведения "Маленький принц":

"Конечно, встретить человека – это подарок судьбы. Но люди не встречаются – они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок по одному отыскивает разбросанных по свету родных... Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, быть может, нам удалось бы жить в мире".

Подписчики Татьяны оставили под публикацией множество теплых слов. Они пожелали Брухуновой и Петросяну счастья и любви на долгие годы:

"Любовь".

"Нежность".

"Какая прелесть".

"Очень трогательное фото".

"Татьяна, будьте счастливы сегодня и всегда".

"Пусть настоящее женское счастье всегда будет с вами".

"Татьяна, вы замечательная. Вы нежная, умная. Смотрю с удовольствием ваши посты. Счастья вам".

"Таня, вы очень начитанный человек. Мне нравится, что у вас свой стиль и вкус и вы никому не подражаете".

"Таня, вы мне очень симпатичны. Не обращайте внимание на злобных хейтеров. Вы – позитивная, умная, необыкновенная".

"Это огромное счастье встретить своего человека. Многим за всю жизнь это не удается... Счастья вашей семье и любви. Надолго... Навсегда".

Материал по теме Молодую жену Петросяна обвинили в лицемерии

Ранее сообщалось, что преображение молодой жены Евгения Петросяна потрясло публику. Чем именно, можете прочитать по ссылке.