Любовь Успенская рассказала об обиде на Пугачёву

Певица Любовь Успенская вспомнила о давних обидах на Аллу Пугачёву, сообщает Zakon.kz.

Впервые Успенская озвучила это 13 июля в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец. В частности она рассказала, что Пугачёва не приглашала ее на ежегодные "Рождественские встречи".

По словам знаменитости, примадонна российской эстрады ценила ее вокальные способности, но дальше этого дело не зашло.

"Она меня ценила, но когда нужно было это доказать – она этого не доказывала.

Успенская вспомнила, что когда были "Рождественские встречи", Пугачёва приглашала эмигрантку Наталью Медведеву. Тогда обида Успенской усилилась из-за того, что ранее Медведева была женой ее мужа.

"Вот ее она пригласила. А мне сказала: все, у нас уже нет эфирного времени", – вспомнила певица.

Успенская добавила, что никогда не стремилась попасть на телевидение.

"Я пела, где могла. Делала свою работу", – заявила она.

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