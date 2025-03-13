Любовь Успенская показала новое увлечение 35-летней дочери

В нем 71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" похвасталась новым увлечением единственной наследницы.

Под публикацией Успенская отметила, что никогда не перестает восхищаться человеческими возможностями.

"И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам. Слава богу, что моя дочка другая, что она не похожа, хотя были большие сложности, которые мы давно уже пережили", – добавила Любовь Залмановна.