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Культура и шоу-бизнес

Любовь Успенская показала новое увлечение 35-летней дочери

певица Любовь Успенская, ее дочь Татьяна Плаксина, новое увлечение, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 19:12 Фото: Instagram/pacha_tati
Советская и российская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская накануне, 12 марта 2025 года, опубликовала в Instagram новое видео с участием 35-летней дочери Татьяны Плаксиной, сообщает Zakon.kz.

В нем 71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" похвасталась новым увлечением единственной наследницы.

Под публикацией Успенская отметила, что никогда не перестает восхищаться человеческими возможностями.

"И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам. Слава богу, что моя дочка другая, что она не похожа, хотя были большие сложности, которые мы давно уже пережили", – добавила Любовь Залмановна.

Реакция подписчиков певицы выдалась неоднозначной:

  • "Какая фигура у Танечки".
  • "Какая девочка. Ей так то 35 лет".
  • "Сил вам, Любовь, сил, терпения и здоровья".
  • "Никогда не поздно учиться и открывать для себя что-то новое".
  • "Ну, Татьяна, тут уж нужно готовиться и готовиться, поешь ниче, а на танцы годы уйти должны".
  • "Это девочка талантлива и никто не имеет право осуждать ее, кроме ее мамы! Пусть она занимается тем, чем хочет, и обязательно найдет себя!"

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Ранее мы писали, что внешность Любови Успенской напугала поклонников. Почему – можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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