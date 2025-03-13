Любовь Успенская показала новое увлечение 35-летней дочери
В нем 71-летняя многократная обладательница музыкальной премии "Шансон года" похвасталась новым увлечением единственной наследницы.
Под публикацией Успенская отметила, что никогда не перестает восхищаться человеческими возможностями.
"И в этом плане моя доченька меня огорчала, но больше восхищала. Я пережила большое горе, но и большие радости, потому что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводя свое время по клубам, тусовкам. Слава богу, что моя дочка другая, что она не похожа, хотя были большие сложности, которые мы давно уже пережили", – добавила Любовь Залмановна.
Реакция подписчиков певицы выдалась неоднозначной:
- "Какая фигура у Танечки".
- "Какая девочка. Ей так то 35 лет".
- "Сил вам, Любовь, сил, терпения и здоровья".
- "Никогда не поздно учиться и открывать для себя что-то новое".
- "Ну, Татьяна, тут уж нужно готовиться и готовиться, поешь ниче, а на танцы годы уйти должны".
- "Это девочка талантлива и никто не имеет право осуждать ее, кроме ее мамы! Пусть она занимается тем, чем хочет, и обязательно найдет себя!"
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