Дочь Любови Успенской впервые высказалась о расставании с женихом

Недавно Татьяна Плаксина, дочь российской певицы Любови Успенской, обратилась к подписчикам после конфликта с потенциальным женихом Никитой, сообщает Zakon.kz.

Королева шансона как-то призналась изданию Super, что "выпроводила" избранника дочери, так как он "не ровня Танюше".

Фото: Telegram-канал Татьяны Плаксиной

Точную информацию о причинах расставания Татьяна пока не озвучила, но недавно в соцсетях появился ее творческий пост, намекающий на новый этап в жизни.

Девушка разместила в Сети стихотворение с философским посылом:

"Убей в себе отчаяние. Перед встречей – всегда расставание. После падения – очередное восстание. Восклицание. Терпение и одиночество. Молчаливое сопротивление и пророчество. После безмолвия будет взрыв. От Земли отрыв".

Также на новых фотоснимках Татьяна оставила скрытое обращение бывшему: "Не ожидал – я хороша".

