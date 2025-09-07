#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Культура и шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской впервые высказалась о расставании с женихом

Семья, мать и дочь, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 07:41 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Недавно Татьяна Плаксина, дочь российской певицы Любови Успенской, обратилась к подписчикам после конфликта с потенциальным женихом Никитой, сообщает Zakon.kz.

Королева шансона как-то призналась изданию Super, что "выпроводила" избранника дочери, так как он "не ровня Танюше".

Фото: Telegram-канал Татьяны Плаксиной

Точную информацию о причинах расставания Татьяна пока не озвучила, но недавно в соцсетях появился ее творческий пост, намекающий на новый этап в жизни.

Девушка разместила в Сети стихотворение с философским посылом:

"Убей в себе отчаяние. Перед встречей – всегда расставание. После падения – очередное восстание. Восклицание. Терпение и одиночество. Молчаливое сопротивление и пророчество. После безмолвия будет взрыв. От Земли отрыв".

Также на новых фотоснимках Татьяна оставила скрытое обращение бывшему: "Не ожидал – я хороша".

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс подарил 19-летней невесте свыше 15 тыс. роз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Магия и озорство": Энтони Хопкинс вернулся в большое кино
Культура и шоу-бизнес
06:59, Сегодня
"Магия и озорство": Энтони Хопкинс вернулся в большое кино
Мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке
Культура и шоу-бизнес
03:40, 07 сентября 2025
Мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: