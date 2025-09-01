Детки взрослеют, родители молодеют: Галкин и Пугачёва с детьми показали топовые места Риги
В Instagram он опубликовал несколько семейных фотографий и роликов. Отметим, что на всех снимках сын знаменитостей Гарри закрывает лицо кепкой.
Однако поклонники пары совсем этого не заметили и восхитились атмосферностью кадров:
– Вы излучаете счастье! Какие все красивые и радостные!
– Мудрая и талантливая женщина, которая поет!
– Замечательная семья! Счастья вам, наши любимые. Рады видеть, что в порядке! Хорошего вам начала осени.
– Вау! Какая красота. Детки взрослеют, родители молодеют!
– Потрясающие атмосферные фото прекрасной семьи на фоне любимой Риги и ее топовых мест, включая "Розенграль". Хорошего настроения, любви, счастья, мира и всех благ!
"Розенграль" – аутентичный средневековый ресторан Rozengrāls, который располагается в центре старой Риги в помещениях, которые уже в 1293 году упоминаются в манускриптах как самый древний винный погреб и место проведения торжеств Рижской ратуши.
Ранее Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму.