Культура и шоу-бизнес

Детки взрослеют, родители молодеют: Галкин и Пугачёва с детьми показали топовые места Риги

Галкин и Пугачева с детьми отдыхают в Риге, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 22:51 Фото: Instagram/maxgalkinru
Юморист Максим Галкин показал, как отдыхает с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Риге, сообщает Zakon.kz.

В Instagram он опубликовал несколько семейных фотографий и роликов. Отметим, что на всех снимках сын знаменитостей Гарри закрывает лицо кепкой.

Однако поклонники пары совсем этого не заметили и восхитились атмосферностью кадров:

– Вы излучаете счастье! Какие все красивые и радостные!

– Мудрая и талантливая женщина, которая поет!

– Замечательная семья! Счастья вам, наши любимые. Рады видеть, что в порядке! Хорошего вам начала осени.

– Вау! Какая красота. Детки взрослеют, родители молодеют!

– Потрясающие атмосферные фото прекрасной семьи на фоне любимой Риги и ее топовых мест, включая "Розенграль". Хорошего настроения, любви, счастья, мира и всех благ!

"Розенграль" – аутентичный средневековый ресторан Rozengrāls, который располагается в центре старой Риги в помещениях, которые уже в 1293 году упоминаются в манускриптах как самый древний винный погреб и место проведения торжеств Рижской ратуши.

Ранее Галкин, которого недавно сбила машина, показал свою физическую форму.

Елена Беляева
Елена Беляева
