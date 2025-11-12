#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
525.28
607.85
6.47
Культура и шоу-бизнес

"Ты кто вообще?": Сергей Лазарев высказался о новом "протеже" из Казахстана Игоря Крутого

Александр Лим, Alex Lim, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 17:54 Фото: Instagram/lim_0n
Российский певец Сергей Лазарев не прошел мимо новой загорающейся звезды из Казахстана Александра Лима (более известен как Alex Lim), сообщает Zakon.kz.

Артист в Instagram высказался о таланте недавнего победителя "Новой волны".

"Алекс Лим – голос, от которого вся женская аудитория начинает "плыть", а мужская с уважением респектует. Безусловно, его голос и артистическая харизма очень запоминаются. Впервые я услышал Александра на "Новой волне" в этом году, где он стал победителем. Тогда он тоже на всех произвел неизгладимое впечатление и стал любимчиком публики. Уверен, что при правильном репертуаре и желании много и усердно трудиться Алекс может достигнуть больших высот. Удачи!!!" – написал Сергей Лазарев.

А в сопровождении к посту он опубликовал отрывок из выступления казахстанца в шоу "Ну-ка, все вместе!" 24 октября на канале Россия-1. Наш соотечественник вышел на сцену с песней американского певца и музыканта Билла Уизерса "Ain't no sunshine " и забрал все 100 голосов жюри. По итогам голосования он прошел в полуфинал конкурса.

На видео слышно, как одна из членов жюри с восторгом закричала Алексу: "Ты кто вообще?!"

На певца из Казахстана Александра Лима во время "Новой волны" обратил внимание российский композитор Игорь Крутой. Позже он написал для него и спродюсировал новую песню "Вокзал". Как рассказал сам композитор, он снял новую музыкальную премьеру для программы "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым на НТВ. По его словам, традиционно все его премьеры с участием Димаша Кудайбергена выходили именно в этой передаче. И в этот раз он представил песню "Вокзал", написанную для победителя конкурса "Новая волна 2025". 10 ноября 2025 года Игорь Крутой и Александр Лим презентовали совместную песню на Авторадио.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Я – первый": 71-летний Крутой и новая звезда из Казахстана презентовали песню
14:51, 11 ноября 2025
"Я – первый": 71-летний Крутой и новая звезда из Казахстана презентовали песню
Игорь Крутой написал песню для казахстанца
20:11, 24 октября 2025
Игорь Крутой написал песню для казахстанца
Казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа
20:21, 29 октября 2025
Казахстанец, которому Игорь Крутой написал песню, показал фрагмент клипа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: