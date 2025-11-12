"Ты кто вообще?": Сергей Лазарев высказался о новом "протеже" из Казахстана Игоря Крутого

Российский певец Сергей Лазарев не прошел мимо новой загорающейся звезды из Казахстана Александра Лима (более известен как Alex Lim), сообщает Zakon.kz.

Артист в Instagram высказался о таланте недавнего победителя "Новой волны".

"Алекс Лим – голос, от которого вся женская аудитория начинает "плыть", а мужская с уважением респектует. Безусловно, его голос и артистическая харизма очень запоминаются. Впервые я услышал Александра на "Новой волне" в этом году, где он стал победителем. Тогда он тоже на всех произвел неизгладимое впечатление и стал любимчиком публики. Уверен, что при правильном репертуаре и желании много и усердно трудиться Алекс может достигнуть больших высот. Удачи!!!" – написал Сергей Лазарев.

А в сопровождении к посту он опубликовал отрывок из выступления казахстанца в шоу "Ну-ка, все вместе!" 24 октября на канале Россия-1. Наш соотечественник вышел на сцену с песней американского певца и музыканта Билла Уизерса "Ain't no sunshine " и забрал все 100 голосов жюри. По итогам голосования он прошел в полуфинал конкурса.

На видео слышно, как одна из членов жюри с восторгом закричала Алексу: "Ты кто вообще?!"

На певца из Казахстана Александра Лима во время "Новой волны" обратил внимание российский композитор Игорь Крутой. Позже он написал для него и спродюсировал новую песню "Вокзал". Как рассказал сам композитор, он снял новую музыкальную премьеру для программы "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым на НТВ. По его словам, традиционно все его премьеры с участием Димаша Кудайбергена выходили именно в этой передаче. И в этот раз он представил песню "Вокзал", написанную для победителя конкурса "Новая волна 2025". 10 ноября 2025 года Игорь Крутой и Александр Лим презентовали совместную песню на Авторадио.