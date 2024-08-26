Сергей Лазарев показал подписчикам, как выросли его дети
Фото: Instagram/lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев не скрывает детей от общественности – девятилетнего сына Никиту и шестилетнюю дочь Анну. Четыре года назад он впервые вывел их на красную дорожку премии "Новая волна". В 2024 году артист повторил это в Сочи, сообщает Zakon.kz.
Лазарев опубликовал в Instagram фото, и доказал, что за это время его наследники сильно изменились.
Если старший ребенок едва доставал отцу до пояса, то теперь его макушка вровень с папиным плечом. Анюта из милой малышки превратилась в настоящую маленькую принцессу.
"Открытие "Новой Волны" 2024 в Сочи. Мое продолжение. На второй фотографии можно проследить как они выросли с последней "Новой Волны" 2021". Российский певец Сергей Лазарев
Фолловеры Сергея не скрывают своего восхищения, отмечая, как выросли дети, какими красивыми они стали и то, как они достойно себя ведут.
- Дети растут, а папа не меняется! В чем секрет?
- Какие лапули! Папины звездочки!
- Очень красивые детки, как и папа. Здоровья и счастья вам.
Очевидно, что Аня и Никита прекрасно воспитаны, поскольку они ни единым жестом не показали, что устали от внимания СМИ.
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