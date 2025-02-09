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Культура и шоу-бизнес

Сергей Лазарев вывез всю семью в Дубай

Сергей Лазарев вывез всю семью в Дубай, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 08:18 Фото: Instagram/lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев решил завершить свой месячный отпуск в Дубае тем, что к нему присоединилась вся семья, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях артист опубликовал совместное фото с мамой Валентиной Викторовной, племянницей Алиной, 10-летним сыном Никитой и 6-летней дочерью Анной в бассейне.

"Морские котики прибыли в Дубай. Это первая поездка в Эмираты для моей мамы и Алины. Хочется им многое показать, так как мы с детками бывали здесь и раньше. Но пока сложно всех вытащить из бассейна, но я это исправлю! Гид Сергей во мне не дремлет!" – подписал кадр Лазарев.

Ранее Наташа Королева пожаловалась на перемены в сыне после свадьбы со стриптизершей.

Аксинья Титова
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