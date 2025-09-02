#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Поклонники семьи Розы Рымбаевой не смогли определиться, на кого похож ее внук

эстрадная певица Казахстана Роза Рымбаева, внук Зейн, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:38 Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский певец Али Окапов поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями с подросшим сыном, которые вызвали обсуждения, сообщает Zakon.kz.

Старший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой семейные кадры с единственным наследником, сделанные на фоне билборда знаменитой бабушки, опубликовал сегодня, 2 сентября 2025 года.

"Алматы #зейінәлиұлы", – подписал снимки 34-летний Али.

Фотографии внука Рымбаевой умилили поклонников звездного семейства, но они так и не определились, на кого больше похож 2-летний Зейн:

  • "С бабушкой".
  • "Копия Али Окапова".
  • "Похож на дядю Мади".
  • "Очень похож на отца".
  • "Жаным, так похож на бабушку".
  • "Зейн похож на дедушку Таскына".
  • "Когда твоя бабушка – мировая звезда".
  • "Пусть станет большим музыкантом, как бабушка, дедушка, папа, дядя, мама".

Нашлись среди десятков комментаторов и те, которые решили поделиться с Окаповым непрошеным советом:

  • "Уже Зейну пора братишку дарить. Подрос. Завтра не с кем играть будет, заскучает... Конечно, прошу прощение за "вмешательство".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:38
Али Окапов сделал необычный подарок Мади Рымбаеву

Ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата". Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
