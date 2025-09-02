Поклонники семьи Розы Рымбаевой не смогли определиться, на кого похож ее внук

Популярный казахстанский певец Али Окапов поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями с подросшим сыном, которые вызвали обсуждения, сообщает Zakon.kz.

Старший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой семейные кадры с единственным наследником, сделанные на фоне билборда знаменитой бабушки, опубликовал сегодня, 2 сентября 2025 года.

"Алматы #зейінәлиұлы", – подписал снимки 34-летний Али.

Фотографии внука Рымбаевой умилили поклонников звездного семейства, но они так и не определились, на кого больше похож 2-летний Зейн:

"С бабушкой".

"Копия Али Окапова".

"Похож на дядю Мади".

"Очень похож на отца".

"Жаным, так похож на бабушку".

"Зейн похож на дедушку Таскына".

"Когда твоя бабушка – мировая звезда".

"Пусть станет большим музыкантом, как бабушка, дедушка, папа, дядя, мама".

Нашлись среди десятков комментаторов и те, которые решили поделиться с Окаповым непрошеным советом:

"Уже Зейну пора братишку дарить. Подрос. Завтра не с кем играть будет, заскучает... Конечно, прошу прощение за "вмешательство".

