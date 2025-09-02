Поклонники семьи Розы Рымбаевой не смогли определиться, на кого похож ее внук
Фото: Instagram/aliokapov
Популярный казахстанский певец Али Окапов поделился со своими подписчиками в Instagram фотографиями с подросшим сыном, которые вызвали обсуждения, сообщает Zakon.kz.
Старший сын эстрадной певицы Розы Рымбаевой семейные кадры с единственным наследником, сделанные на фоне билборда знаменитой бабушки, опубликовал сегодня, 2 сентября 2025 года.
"Алматы #зейінәлиұлы", – подписал снимки 34-летний Али.
Фотографии внука Рымбаевой умилили поклонников звездного семейства, но они так и не определились, на кого больше похож 2-летний Зейн:
- "С бабушкой".
- "Копия Али Окапова".
- "Похож на дядю Мади".
- "Очень похож на отца".
- "Жаным, так похож на бабушку".
- "Зейн похож на дедушку Таскына".
- "Когда твоя бабушка – мировая звезда".
- "Пусть станет большим музыкантом, как бабушка, дедушка, папа, дядя, мама".
Нашлись среди десятков комментаторов и те, которые решили поделиться с Окаповым непрошеным советом:
- "Уже Зейну пора братишку дарить. Подрос. Завтра не с кем играть будет, заскучает... Конечно, прошу прощение за "вмешательство".
Материал по теме
Али Окапов сделал необычный подарок Мади Рымбаеву
Ранее Али Окапов и Акерке Буркитбай заявили о "родстве" с новой звездой "Кайрата". Подробнее об этом – здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Культура и шоу-бизнес
Лиза Арзамасова умилила поклонников снимком своего беззаботного школьного лета
Культура и шоу-бизнес
Какие города Казахстана покажет Димаш Кудайберген всему миру через новое реалити-шоу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript