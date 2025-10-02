#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
549.15
643.88
6.71
Культура и шоу-бизнес

В семье Розы Рымбаевой наступил особенный день

Акерке Буркитбай, день рождения, Окапов, невестка Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 11:04 Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов через социальные сети обратился к своей супруге – солистке группы Assyl Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 2 октября 2025 года, невестка легендарной Розы Рымбаевой отмечает день рождения.

Окапов в подписи к совместной фотографии был краток:

"Happy day. Туған күніңмен".

Сама Буркитбай была более многословной. Артистка опубликовала серию снимков с фотосессии и оставила личное напутствие:

"Новый возраст, добро пожаловать. Уверена, он будет полон веселья, новых возможностей и прекрасных моментов!"

Многочисленные комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав традиционно счастья, здоровья, благополучия, добра, долгих и мирных лет жизни.

Немного ранее казахстанская ведущая Динара Сатжан определила самого популярного парня после разгрома футбольного клуба "Кайрат".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Очередную сенсацию сотворил азербайджанский "Карабах" в матче Лиги чемпионов с соперником "Кайрата"
10:37, Сегодня
Очередную сенсацию сотворил азербайджанский "Карабах" в матче Лиги чемпионов с соперником "Кайрата"
Вез он, а стыдно казахстанцам: таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку
09:55, Сегодня
Вез он, а стыдно казахстанцам: таксист устроил прилетевшим в Алматы блогерам незабываемую поездку
В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом
09:32, Сегодня
В Алматы яма "проглотила" грузовик с асфальтом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: