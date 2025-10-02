В семье Розы Рымбаевой наступил особенный день
Фото: Instagram/aliokapov
Казахстанский артист Али Окапов через социальные сети обратился к своей супруге – солистке группы Assyl Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 2 октября 2025 года, невестка легендарной Розы Рымбаевой отмечает день рождения.
Окапов в подписи к совместной фотографии был краток:
"Happy day. Туған күніңмен".
Сама Буркитбай была более многословной. Артистка опубликовала серию снимков с фотосессии и оставила личное напутствие:
"Новый возраст, добро пожаловать. Уверена, он будет полон веселья, новых возможностей и прекрасных моментов!"
Многочисленные комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав традиционно счастья, здоровья, благополучия, добра, долгих и мирных лет жизни.
Немного ранее казахстанская ведущая Динара Сатжан определила самого популярного парня после разгрома футбольного клуба "Кайрат".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript