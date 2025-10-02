В семье Розы Рымбаевой наступил особенный день

Казахстанский артист Али Окапов через социальные сети обратился к своей супруге – солистке группы Assyl Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 2 октября 2025 года, невестка легендарной Розы Рымбаевой отмечает день рождения.

Окапов в подписи к совместной фотографии был краток:

"Happy day. Туған күніңмен".

Сама Буркитбай была более многословной. Артистка опубликовала серию снимков с фотосессии и оставила личное напутствие:

"Новый возраст, добро пожаловать. Уверена, он будет полон веселья, новых возможностей и прекрасных моментов!"

Многочисленные комментаторы присоединились к поздравлениям, пожелав традиционно счастья, здоровья, благополучия, добра, долгих и мирных лет жизни.

