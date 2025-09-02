Китайские школьники продемонстрировали Токаеву игру на домбре
2 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в сопровождении министра культуры и туризма КНР Сунь Ели осмотрел Культурный центр, где школьники продемонстрировали президенту РК игру на домбре, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Китайские школьники исполнили на домбре попурри из известных казахских и китайских музыкальных произведений".
Высокие гости также стали свидетелями мастер-класса по валянию войлока для пекинских детей.
Вместе с тем в Культурном центре дети продемонстрировали Касым-Жомарту Токаеву владение казахским языком.
Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае.
