Китайские школьники продемонстрировали Токаеву игру на домбре

2 сентября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в сопровождении министра культуры и туризма КНР Сунь Ели осмотрел Культурный центр, где школьники продемонстрировали президенту РК игру на домбре, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды: "Китайские школьники исполнили на домбре попурри из известных казахских и китайских музыкальных произведений". Высокие гости также стали свидетелями мастер-класса по валянию войлока для пекинских детей. Вместе с тем в Культурном центре дети продемонстрировали Касым-Жомарту Токаеву владение казахским языком. Ранее Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Культурного центра Казахстана в Китае.

