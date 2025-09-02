#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила, что хочет умереть на сцене

Любовь Успенская, артисты, шоу-бизнес , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 01:53 Фото: Facebook/lubauspenskaya
Известная певица Любовь Успенская призналась, что мечтает завершить жизнь прямо во время выступления, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление артистка сделала на своем юбилейном концерте в концертном зале "Москва", сообщает 5-tv.ru.

Успенская подчеркнула, что сцена стала ее судьбой: за плечами у певицы – 55 лет творческой деятельности.

"Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженый. Сцена – это мое! И я хочу умереть на сцене", – сказала она.

А ранее Любовь Успенская неодобрительно отозвалась о возлюбленном своей дочери. 

Айсулу Омарова
