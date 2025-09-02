Любовь Успенская заявила, что хочет умереть на сцене

Известная певица Любовь Успенская призналась, что мечтает завершить жизнь прямо во время выступления, сообщает Zakon.kz.

Такое заявление артистка сделала на своем юбилейном концерте в концертном зале "Москва", сообщает 5-tv.ru.

Успенская подчеркнула, что сцена стала ее судьбой: за плечами у певицы – 55 лет творческой деятельности.

"Считаю, что я обручилась со сценой. Она для меня как жених, как мой суженый. Сцена – это мое! И я хочу умереть на сцене", – сказала она.

