Сломал нос и лишил слуха: казахстанец избил жену за жалобу в полицию
Фото: pexels
Казахстанец, страдающий наркотической зависимостью, избил супругу, сломав ей нос и повредив ухо. Теперь женщина не слышит. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области заявили Zakon.kz о задержании подозреваемого.
Согласно данным из социальных сетей, житель села Шелек избил жену после того, как она решила обратиться в полицию.
В ДП уточнили, что по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Алматинской области
В дополнении сказано, что по результатам указанных работ будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее мы рассказывали, что в области Жетысу полиция расследует смерть молодой женщины. Родные предполагают, что ее могли на аркане протащить по степи, привязав к лошади. Известно о задержании мужа погибшей.
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