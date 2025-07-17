Сломал нос и лишил слуха: казахстанец избил жену за жалобу в полицию

Казахстанец, страдающий наркотической зависимостью, избил супругу, сломав ей нос и повредив ухо. Теперь женщина не слышит. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области заявили Zakon.kz о задержании подозреваемого.

Согласно данным из социальных сетей, житель села Шелек избил жену после того, как она решила обратиться в полицию.

В ДП уточнили, что по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Алматинской области

В дополнении сказано, что по результатам указанных работ будет принято окончательное процессуальное решение.

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