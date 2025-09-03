В большой семье Торегали Тореали ожидается пополнение

Младшая сестра казахстанского артиста Торегали Тореали поделилась с аудиторией через социальные сети радостной новостью. Как оказалось, Дина Тореали станет мамой в третий раз, сообщает Zakon.kz.

В кадре опубликованного видео Дина с мужем позируют перед камерой с заметно округлившимся животиком. Под публикацией она оставила небольшую подпись:

"Самый прекрасный дар Всевышнего – это то, что внутри меня бьется еще одно сердце. Счастье утроилось".

Комментаторы принялись поздравлять семью. Стоит отметить, что в декабре 2023 года Дина Тореали родила первенца. Уже зимой 2024 года стала мамой во второй раз.

Одна из пользователей Казнета написала, что три ребенка за три года – это храбрость. Но нужно беречь себя.

Ранее сообщалось, что младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса Зангар и его вторая супруга Индира в скором времени станут родителями.